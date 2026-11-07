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بیشترین میزان بارش های سامانه اخیر با بیش از ۱۰۰ میلیمتر در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،
هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارش سامانه اخیر در استان از ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ساعت ۰۶:۳۰ به میلیمتر به این شرح است.
آلونی: ۳۰.۱
ارجنک: ۲۱.۱
اردل: ۱۲.۸
امام قیس: ۱۴.۳
ایلبگی: ۱۲.۶
بازفت: ۴۷.۹
بروجن: ۷.۱
بلداجی: ۶.۷
بن: ۱۷.۳
جونقان: ۱۲
چالشتر: ۱۵.۱
دزک: ۱۱
دشتک: ۲۴.۹
دوآب صمصامی: ۴۶.۹
دیمه: ۲۸.۲
سامان: ۱۴.۶
سرخون: ۱۸
سودجان: ۲۳.۸
سورشجان: ۱۸.۴
شلمزار: ۱۰.۶
شهرکرد: ۷.۱
فارسان: ۱۹.۵
فرخ شهر: ۷.۶
کوانک: ۶۲.۳
کوهرنگ: ۹۹.۲
لردگان: ۳۰.۴
لیرابی: ۲۲.۸
مال خلیفه: ۲۴.۸
مرغملک: ۲۴.۳
هوره: ۱۱.۶