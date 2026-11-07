به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت بحران استان تهران با توجه به احتمال وقوع سیلاب از شهروندان درخواست کرد، ضمن اجتناب از سفر‌های غیر ضروری، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری کنند.

پیش از این هم استاندار تهران در پی هشدار جدید هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز برای شهرستان‌های شمالی، از آماده‌باش کامل فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان خبر داد و گفت: مردم از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند.