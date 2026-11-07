به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: با اعلام حادثه حریق در شب گذشته در یک منزل مسکونی واقع در بلوار دانش، محدوده منطقه زیدی، به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی، بلافاصله تیم‌های اطفای حریق ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

روح الله فدایی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که نشت سوخت از موتورسیکلت مستقر در داخل واحد مسکونی و انتشار بخارات بنزین، زمینه‌ساز وقوع حریق و گسترش سریع شعله‌ها شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان بیان کرد: نکته قابل توجه این حادثه، مسدود شدن درب ورودی واحد مسکونی درپی گسترش آتش و قرار گرفتن موتورسیکلت در مسیر خروج بوده است؛ شرایطی که می‌توانست جان فرد حاضر در محل را با خطر جدی مواجه کند. با این وجود، یک مرد ۳۳ ساله پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی، با اقدام به‌موقع شهروندان و از طریق مسیر خروجی دیگر از محل حریق نجات یافت.

وی با اشاره به این حادثه، درخصوص نگهداری موتورسیکلت و سوخت آن در فضا‌های بسته و مسکونی هشدار داد و تأکید کرد: نشت بنزین و تجمع بخارات قابل اشتعال در محیط‌های محصور، می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه یا منبع حرارتی به آتش‌سوزی ناگهانی و خطرناک منجر شود.

روح الله فدایی گفت: این حادثه بار دیگر نشان داد که گاهی یک بی‌احتیاطی کوچک در نگهداری سوخت و وسایل نقلیه، می‌تواند راه فرار را بر ساکنان ببندد و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار دهد.