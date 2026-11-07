مشاور فرمانده هوافضای سپاه با گرامیداشت یاد شهید طهرانی‌مقدم و با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه دفاعی، بر توانمندی‌های بومی‌شده ایران در صنعت موشکی و پهپادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار بلالی، مشاور فرمانده هوافضای سپاه، در پانزدهمین یادواره شهید سرلشکر حسن طهرانی‌مقدم که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانی‌مقدم، وی را بنیان‌گذار واقعی توان موشکی کشور دانست.

تداوم مسیر بنیان‌گذاران در مسیر خودکفایی

سردار بلالی با اشاره به اینکه امروز آنچه در حوزه موشکی و پهپادی به آن دست یافته‌ایم، حاصل تلاش‌های شبانه روزی است که شهید طهرانی‌مقدم و همکارانش در سال‌های سخت و تحریمی کاشتند، تصریح کرد: دشمنان بدانند که قدرت موشکی و پهپادی ما برگرفته از توان داخلی و پشتیبانی مردم است و روزبه‌روز تقویت می‌شود؛ ما راه شهید طهرانی‌مقدم را با قدرت ادامه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ عاملی در این مسیر خللی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه کشور در این عرصه به خودکفایی کامل رسیده است، افزود: ما امروز نه‌تنها در طراحی و تولید موشک و پهپاد به توانمندی بومی دست یافته‌ایم، بلکه در حوزه‌های ناوبری، هدایت و سیستم‌های کنترلی نیز به فناوری‌های پیشرفته‌ای رسیده‌ایم که هیچ وابستگی به خارج ندارد.

پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه پهپادی؛ از شناسایی تا تهاجم

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های کمی و کیفی صنعت پهپادی کشور، تصریح کرد: در حوزه پهپادی نیز به توانمندی‌هایی رسیده‌ایم که در سطح جهانی حرف برای گفتن داریم؛ از پهپادهای شناسایی با مداومت پروازی بالا تا پهپادهای تهاجمی با دقت نقطه‌زن. وی تأکید کرد که این توانمندی‌ها نه برای تجاوز، بلکه برای بازدارندگی و دفاع از کیان کشور و ملت است و اجازه نمی‌دهیم هیچ قدرتی به حریم ما تعرض کند.

نقش حیاتی مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور

مشاور فرمانده هوافضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور، بر وفاداری و میدان‌داری آنان تأکید کرد و گفت: هر جا که به مردم تکیه کرده‌ایم، پیروز شده‌ایم؛ وفاداری مردم به نظام و انقلاب، سرمایه اصلی ماست.

وی در پایان با اشاره به اینکه میدان‌داری مردم در صحنه‌های مختلف از دوران دفاع مقدس تا امروز، پشتوانه همه موفقیت‌های کشور بوده است، گفت: مردمی که فرزندان خود را در راه انقلاب تقدیم کرده‌اند، امروز نیز در میدان‌های علمی، دفاعی و سازندگی حاضرند و میدان‌داری می‌کنند.