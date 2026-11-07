رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور با قهرمانی استقلال در هر دو‌بخش مردان و بانوان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور که از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده بود، با برگزاری مرحله سوم و پایانی در کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی تهران (ورزشگاه آفتاب انقلاب) و مشخص شدن رده‌بندی نهایی تیم‌ها به کار خود پایان داد.

این دوره از رقابت‌ها در سه مرحله و در دو بخش مردان و بانوان و رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد. مرحله نخست به میزبانی تهران، مرحله دوم به میزبانی استان گلستان و مرحله سوم و پایانی نیز در تهران برگزار شد.

در بخش بزرگسالان بانوان، تیم استقلال با کسب ۹۱۶.۵ امتیاز و اختلاف قابل توجه نسبت به سایر رقبا، عنوان قهرمانی سی‌امین دوره لیگ را به دست آورد.

دانشگاه آزاد اسلامی با ۷۴۰.۵ امتیاز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و چادرملو اردکان نیز با کسب ۵۳۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش بزرگسالان مردان نیز استقلال با کسب ۷۸۰ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد تا هر دو عنوان قهرمانی رده بزرگسالان به این باشگاه برسد.

ذوب‌آهن اصفهان که در طول فصل رقابت نزدیکی با استقلال داشت، با ۷۴۹ امتیاز و اختلاف تنها ۳۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. نفت تهران نیز با کسب ۳۸۷ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان دختر، تیم چادرملو اردکان با کسب ۷۲۹.۵ امتیاز قهرمان شد و گل‌گهر سیرجان با ۶۵۰.۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز با کسب ۳۱۷ امتیاز عنوان سوم این رده سنی را به دست آورد.

در بخش جوانان پسر، دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۶۹۱ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۶۶۶ امتیاز و اختلاف تنها ۲۵ امتیاز نایب‌قهرمان شد و مقاومت شهرداری تبریز نیز با کسب ۵۵۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

به این ترتیب، پرونده سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور که با حضور ۱۲ باشگاه برگزار شد، با قهرمانی استقلال در هر دو بخش بزرگسالان، چادرملو اردکان در جوانان دختر و دانشگاه آزاد اسلامی در جوانان پسر بسته شد.