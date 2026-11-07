مردم ولایتمدار شهرستان ری در دویست و پنجاه و یکمین قرار شبانه خود در میدان شهرری، با حضور پرشور و به دست داشتن دست‌نوشته‌های بیانات رهبر انقلاب، بر پاسخ فوری به هرگونه تهدید دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع مردم شهرستان ری در دویست پنجاه و یکمین شب قرار در میدان شهرری، مردمی که پای کار ایران این شب‌ها با انرژی مضاعفی در قرار‌های شبانه حاضر می‌شوند. مشارکت مردم در اداره اجتماعات یکی از جلوه‌های زیبای این آیین مردمی است.

آماده سازی دست نوشته‌هایی از بیانات رهبر انقلاب از سوی جوانان انقلابی، شور و حال دیگری به قرار‌های شبانه می‌دهد و نشانی از تجدید بیعت با رهبر انقلاب است. "پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید دشمن" از کلیدی‌ترین فراز‌های رهبر انقلاب است که در اجتماعات شبانه مورد توجه مردم قرار گرفته است.