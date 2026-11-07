دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو و فولاد در هفته دوازدهم لیگ برتر با تساوی یک - یک به پایان رسید.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تساوی چادرملو و فولاد در یزد

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تساوی چادرملو و فولاد در یزد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و فولاد خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جمعه ۱۵ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت مرتضی منصوریان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست برای رسیدن به گل تلاش کردند و در شرایطی که بازی با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، چادرملو در دقیقه ۴+۴۵ صاحب یک ضربه پنالتی شد؛ اما دیگو تورس نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه پنالتی خود را از دست داد تا نیمه اول بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم، شاگردان سعید اخباری در دقیقه ۵۴ به گل رسیدند. محمدحسین خسروی روی پاس دیگو تورس موفق شد دروازه فولاد خوزستان را باز کند و چادرملو را از حریف پیش بیندازد.

پس از این گل، فولادی‌ها برای جبران نتیجه تلاش کردند و در دقیقه ۸۴ موفق شدند به گل تساوی دست پیدا کنند. ابوالفضل زاده‌عطار روی پاس ابوالفضل رزاق‌پور دروازه چادرملو را باز کرد تا شاگردان حمید مطهری از شکست فرار کنند و بازی با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

با کسب یک امتیاز این دیدار، فولاد خوزستان ۲۳ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده سوم جدول رده‌بندی باقی ماند. چادرملو اردکان نیز با ۱۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت.