مردم قرچک در دویست و پنجاه و یکمین شب تجمع شبانه خود، با حضور در میدان امام خمینی (ره) و در میان بارش باران، بر وحدت ملی و پیروزی بر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاه و یکمین قرار شبانه مردم قرچک، علی‌رغم بارش باران، در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ ایران و پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید امت، بر لزوم انسجام هرچه بیشتر برای دستیابی به پیروزی نهایی بر تروریسم آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.