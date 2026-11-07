قطر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر عدم دستیابی آمریکا و ایران به توافق را تکذیب و بر حمایت مداوم خود از مذاکرات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که در آنها ادعا شده «نخست وزیر و وزیر امور خارجه» قطر اعلام کرده اند که آمریکا و ایران به توافق نرسیده‌اند، بی اساس و گمراه کننده است.

این بیانیه افزود: اظهارات «نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه» قطر به طور هدفمند توسط طرف‌هایی که از ادامه جنگ و بی ثباتی در منطقه ما سود می‌برند، تحریف شده است.

دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر افزود: حساب‌های کاربری جعلی ادعا‌های متعددی از این دست را با هدف خنثی کردن تلاش‌های دیپلماتیک و سوق دادن اوضاع به سمت تشدید بیشتر منتشر می‌کنند که بسیار غیرمسئولانه است.

این بیانیه اضافه کرد که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در اظهارات خود تاکید کردند که هر دو طرف به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر افزود که میانجیگری قطر با هماهنگی نزدیک با ایالات متحده آمریکا و ایران برای حمایت از مذاکرات جاری ادامه دارد.