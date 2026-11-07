مقامات آمریکایی ادعا کردند که یک تبعه ونزوئلابه به اتهام تهدید به قتل دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در نزدیکی کاخ سفید دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) اعلام کرد که مأموران سرویس مخفی، عصر پنجشنبه پس از مشاهده رفتار مشکوک مردی در داخل یک خودروی پارک‌شده در واشنگتن دی‌سی، به او نزدیک شدند.

فرد مظنون به مأموران گفت که صدا‌هایی در سرش به او دستور داده‌اند به واشنگتن سفر کند و ترامپ را به قتل برساند.

مأموران خودروی مذکور را بازرسی کردند و در آن سه قبضه سلاح گرم، شامل یک تفنگ از نوع «ای‌آر-۱۵» (AR-۱۵) و ۲ و قبضه سلاح کمری، به همراه ده‌ها فشنگ کشف کردند.

وزارت امنیت داخلی، این فرد مظنون را که «رانی یوردیکس گوانیپا چیرینوس» نام دارد، به عنوان یک مهاجر غیرقانونی معرفی کرد.