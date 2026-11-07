پس از استیضاح و کنار گذاشتن رئیس جمهور پاراگوئه توسط قانونگذاران این کشور، وی از سوی پلیس بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های محلی گزارش دادند که پلیس پاراگوئه روز جمعه سانتیاگو پنیا رئیس‌جمهور سابق این کشور را بازداشت کرد.

این اقدام اندکی پس از آن صورت گرفت که قانون‌گذاران پنیا را به دلیل دست داشتن احتمالی در یک فساد بانکی، استیضاح کردند.

پس از استیضاح پنیا، پدرو آلیانا معاون وی سوگند یاد کرد.

این درحالی است که پیش از این سنای پاراگوئه روز جمعه درخواست رئیس‌جمهور این کشور برای تمدید ۷۲ ساعته مهلت جهت آماده‌سازی دفاعیاتش در روند استیضاح را رد کرد و از او خواست تا ساعت ۱۲:۱۰ ظهر به وقت محلی در برابر قانون‌گذاران حاضر شود.

این روند استیضاح در میان بحران مالی مربوط به «بانک اوئنو» (Ueno Bank) آغاز شده است. این بانک اوایل هفته جاری به دلیل نگرانی‌ها پیرامون وضعیت مالی آن، تحت کنترل بانک مرکزی پاراگوئه درآمد.

وضعیت این بانک باعث شد مشتریان در دسترسی به سپرده‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند که این امر موجب خشم عمومی و طرح پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های مالی این بانک گردید.

پنیا که پیش‌تر سهامدار شرکت هلدینگ مالک «بانک اوئنو» بوده، با اتهاماتی مبنی بر «تضاد منافع» و همچنین تخلفات احتمالی در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی عمومی که نزد این بانک سپرده‌گذاری شده بودند، رو‌به‌رو شده است.

پنیا روز پنجشنبه و در میان فشار‌های فزاینده، استعفای خود را ارائه کرد، اما قانون‌گذاران نتوانستند برای بررسی آن به حد نصاب لازم برسند، در نتیجه روند استیضاح ادامه یافت.