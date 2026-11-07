نیروهای مدیریت بحران و خدمات شهری نسیم‌شهر در واکنش سریع به بارندگی‌های بامداد شنبه، عملیات تخلیه آب‌های سطحی و تسهیل تردد شهروندان را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بارندگی، نیرو‌های ستاد مدیریت بحران و خدمات شهری با استقرار در نقاط مستعد آب‌گرفتگی و به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات، روند هدایت و تخلیه آب‌های سطحی را در دستور کار قرار دادند.

این اقدامات با هدف جلوگیری از گسترش آب‌گرفتگی، تسهیل تردد شهروندان و کاهش خسارات احتمالی انجام شد و پایش مستمر معابر و رفع مشکلات ناشی از بارندگی تا بازگشت شرایط عادی ادامه دارد.