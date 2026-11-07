مردم شهرستان بهارستان در دویست و پنجاه و یکمین اجتماع شبانه خود، با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر ایستادگی و وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر صالحیه، مردم ولایت‌مدار با حضور در خیابان شهید محمد جهان‌آرا، یاد و حال‌وهوای معنوی دوران هشت سال دفاع مقدس را با حوادث و تحولات روز پیوند زدند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن، اتحاد و همبستگی ملی، بصیرت و آگاهی، توکل به وعده الهی و اقتدار نیرو‌های مسلح را از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیروزی و عبور از شرایط کنونی دانستند و هشدار دادند هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ فوری و قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.