سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش، با حضور در ایستگاه شماره یک آتش‌نشانی، ظرفیت‌ها، امکانات و آمادگی عملیاتی نیرو‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حمید بادامی، در جریان بازدید‌های میدانی از بخش‌های مختلف شرکت عمران، آب و خدمات کیش با حضور در ایستگاه شماره یک آتش‌نشانی، ظرفیت‌ها، امکانات و آمادگی عملیاتی نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی را ارزیابی کرد.

سهراب رضایی، مدیر آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در این بازدید گزارشی از تجهیزات، امکانات و توان عملیاتی مجموعه ارائه کرد و مأموریت‌ها و عملکرد نیرو‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در حوزه ایمنی، اطفای حریق و امدادرسانی را تشریح کرد.

حمید بادامی با حضور در بخش‌های مختلف ایستگاه، از نزدیک با روند فعالیت و مسئولیت‌های نیرو‌های عملیاتی آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش بیشتر آشنا شد.