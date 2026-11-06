شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به انتشار تصاویری درباره استفاده از بدنه سیم‌کارت برای سوخت‌گیری، اعلام کرد این اقدام با سوءاستفاده از تراشه کارت‌های هوشمند سوخت انجام می‌شود و ارتباطی با عملکرد سیم‌کارت ندارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر استفاده از بدنه سیم‌کارت‌های رایتل برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت، توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد که به شرح زیر است:

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آنچه در این کلیپ مشاهده می‌شود، ارتباطی با عملکرد سیم‌کارت یا شبکه اپراتور تلفن همراه ندارد، بلکه به سوءاستفاده احتمالی از تراشه‌های کارت هوشمند سوخت مربوط است.

بر اساس اطلاعات موجود، برخی افراد سودجو با جداسازی تراشه کارت‌های هوشمند سوخت و نصب آن‌ها روی بدنه سیم‌کارت، از این تراشه‌ها برای انجام عملیات سوخت‌گیری سوءاستفاده می‌کنند. در واقع، فرآیند سوخت‌گیری از طریق تراشه کارت سوخت انجام می‌شود و بدنه سیم‌کارت صرفاً به‌عنوان محملی برای نگهداری و استفاده از این تراشه به کار گرفته شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ربط، از هم‌وطنان درخواست کرد به‌منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، در جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت هوشمند سوخت خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند و شخصاً نسبت به انجام فرآیند سوخت‌گیری اقدام کنند.