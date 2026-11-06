به دنبال بارش شدید باران و مه‌گرفتگی، تردد در محور سروآباد ـ پاوه، محدوده گردنه تته، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس اعلام اداره مدیریت راه‌های استان کردستان، به دلیل بارش شدید باران، مه غلیظ و کاهش سطح ایمنی تردد، محور سروآباد ـ پاوه در محدوده گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

بر این اساس، تردد انواع وسایل نقلیه در این محور ممنوع بوده و از رانندگان و شهروندان درخواست شده است تا زمان اعلام بازگشایی مسیر، از ورود به گردنه تته خودداری کنند.

همچنین رانندگان باید هشدار‌های عوامل راهداری و پلیس راه را جدی گرفته و از هرگونه تردد در این محور تا اطلاع بعدی پرهیز کنند.