به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید فرشی از فعالیت حضوری و عادی تمامی مدارس آذربایجان شرقی در روز شنبه ۱۶ آبان خبر داد و اعلام کرد اخبار منتشر شده درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس صحت ندارد.

فرشی با تاکید بر اینکه مدارس استان روز شنبه طبق روال معمول فعالیت خواهند کرد از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را صرفاً از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند.