رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حساب کاربری فضای مجازی نوشت: پاسخ ما به هر خطا، ضربه‌ای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حساب کاربری فضای مجازی نوشت. اجازه نمی‌دهیم ترامپ بی‌هزینه و غرامت از منطقه فرار کند. اقای عزیزی جمعه ۱۵ آبان نوشت: پاسخ ما به هر خطا، ضربه‌ای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.