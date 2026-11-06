به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم تشییع و تدفین پیکر جانباز ۷۰ درصد شهید حاج فتح‌الله احمدی، شنبه ۱۶ آبان‌ماه، با حضور مردم شهیدپرور و مسئولان استان زنجان برگزار می‌شود.

جانباز سرافراز ۷۰ درصد، شهید حاج فتح‌الله احمدی، پس از سال‌ها تحمل رنج و مشقت ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با پیکر این شهید والامقام، جمعه ۱۵ آبان‌ماه، در میدان انقلاب زنجان برگزار شد.

آیین تشییع و تدفین پیکر شهید احمدی شنبه ۱۶ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) به سمت مزار شهدای بالا، گلزار شهدای بهشت حضرت معصومه (س) زنجان برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شام غریبان این شهید والامقام، شنبه پس از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

مراسم ترحیم و بزرگداشت شهید حاج فتح‌الله احمدی نیز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان برگزار خواهد شد.