به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در عملیاتی، متهم را در مخفیگاهش در یکی از روستا‌های شهرستان دستگیر و موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند، افزود: با هماهنگی قضائی، وسیله نقلیه به مالباخته تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.