پلیس اسفراین موتورسیکلت سرقتی را در مخفیگاه سارق کشف کرد
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و دستگیری متهم در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "محمدرضا قائمینژاد" گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند.
وی با اشاره به اینکه مأموران در عملیاتی، متهم را در مخفیگاهش در یکی از روستاهای شهرستان دستگیر و موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند، افزود: با هماهنگی قضائی، وسیله نقلیه به مالباخته تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.