معاون سیاسی‌ اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پایش وضعیت معیشتی ۳۰۶ هزار نفر از افراد دهک‌های پایین درآمدی استان اظهار کرد:بر اساس نتایج این پایش حدود ۷۰ هزار نفر از این افراد در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند که به برنامه‌های حمایتی متناسب نیازمندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در نشست با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تبریز، خانه صنعت و معدن و اتاق اصناف با هدف بررسی راهکار‌های مشارکت فعالان اقتصادی در تامین نیاز‌های ضروری خانوار‌های نیازمند و تقویت اقدامات حمایتی گفت:حمایت از آن دسته خانوار‌های که از ظرفیت توانمند شدن برخوردار هستند باید در کنار تامین نیاز‌های فوری با رویکرد اشتغالزایی و توانمندسازی دنبال شود تا زمینه دستیابی آنان به استقلال اقتصادی و خروج پایدار از چرخه نیازمندی فراهم شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات اولیه برای حمایت از این افراد اظهار کرد: ۵۰ هزار نفر از این افراد تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند اما حدود ۲۰ هزار نفر از افراد شناسایی‌ شده تمایلی به قرار گرفتن تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نداشتند که نظام حکمرانی مسئولیتی مضاعف در حمایت و پشتیبانی از آن خانوار‌ها دارد.

محمدزاده همچنین با اشاره به اقدامات ارزشمند نهاد‌های خیریه و مجموعه‌های مردمی در حوزه حمایت اجتماعی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این اقدامات بدون هیاهو و در سکوت خبری انجام می‌شود که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات حمایتی در حوزه درمان افزود: برخی از نهاد‌های خیریه به‌ صورت مستمر و ماهانه مبالغ قابل توجهی را برای حمایت‌های درمانی و تامین نیاز‌های حوزه سلامت اختصاص می‌دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هدف صرفاً معرفی افراد نیازمند به کمیته امداد و پرداخت کمک‌های مالی به آنان نیست بلکه تلاش می‌کنیم با ایجاد فرصت‌های شغلی، توانمندسازی و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی این افراد را از شرایط فعلی خارج کرده و به سمت استقلال اقتصادی هدایت کنیم.

محمدزاده با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حمایت از خانوار‌های نیازمند اظهار کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از طریق نهاد‌های حمایتی و پرداخت مستمری، بخشی از نیاز‌های معیشتی این خانوار‌ها را تامین کند با این حال گستردگی نیاز‌های برخی اقشار ایجاب می‌کند که حمایت‌ها به ظرفیت‌های دولتی محدود نماند و خیرین و فعالان اقتصادی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست آمادگی این مجموعه را برای حمایت همه‌جانبه از این طرح اعلام کرد و گفت: اتاق بازرگانی با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی، تجار و واحد‌های صنعتی استان تمام توان خود را برای همراهی در اجرای این طرح و کمک به تامین نیاز‌های ضروری و توانمندسازی خانوار‌های هدف به کار خواهد گرفت.