مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: ۲۳۰ واحد آبزی‌پروری در استان فعال است که ظرفیت تولید سالانه هزار و ۷۲۰ تن ماهی سردآبی، ۴۳۰ تن ماهی گرمابی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علیرضا صادق افزود: استان با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در حوزه آبزی‌پروری، از وضعیت مناسبی در کشور برخوردار است و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید داشته باشد.

وی اضافه کرد: از مجموع ۲۳۰ واحد آبزی‌پروری استان، ۹۱ واحد در زمینه پرورش ماهیان سردآبی، ۱۲۸ واحد در زمینه پرورش ماهیان گرمابی و ۱۱ واحد نیز در زمینه پرورش ماهیان زینتی فعالیت دارند.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی ادامه داد: در حال حاضر سالانه حدود هزار و ۷۲۰ تن ماهی سردآبی و ۴۳۰ تن ماهی گرمابی در استان تولید می‌شود که مجموع تولید ماهیان خوراکی را به بیش از ۲ هزار ۱۵۰ تن در سال می‌رساند.

صادق گفت: همچنین واحد‌های پرورش ماهیان زینتی استان سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید می‌کنند که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اشتغال ایجادشده در بخش آبزی‌پروری استان خاطرنشان کرد: فعالیت واحد‌های آبزی‌پروری در خراسان‌شمالی زمینه اشتغال ۲۸۹ نفر را فراهم کرده است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، توسعه این بخش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان کمک کند.