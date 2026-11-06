مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از امدادرسانی به ۴۵ سرنشین یک دستگاه اتوبوس در محور بندرعباس ـ یزد خبر داد و افزود: این حادثه خوشبختانه مصدومیت جدی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه جمعه شب، یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۴۵ سرنشین، پس از پمپ بنزین سیب از مسیر اصلی خارج شد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۹ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، پنج نفر از مسافران برای بررسی و دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت عمومی آنان مساعد گزارش شده است و سایر مسافران نیز به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به حضور به‌موقع نیرو‌های اورژانس، راهداری، پلیس راه و جمعیت هلال‌احمر در محل حادثه، افزود: با اقدام سریع و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، خدمات لازم به همه مسافران ارائه شد و این حادثه مصدومیت جدی در پی نداشت.

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