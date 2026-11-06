مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر همه مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، پلدختر، معمولان، رومشکان و تنها بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز فردا ۱۶ آبان تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی اصغر صفری راد گفت: با توجه به هشدار‌های صادرشده هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان، همه مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، پلدختر معمولان، رومشکان و تنها بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز فردا ۱۶ آبان‌ماه در نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.

وی افزود: همه مدارس روستایی شهرستان الیگودرز نیز در همه مقاطع صبح و عصر تعطیل شد.