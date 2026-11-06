معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت:دانشگاه‌ها در شرایط کنونی نیازمند شناخت دقیق مسائل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و اتخاذ رویکرد‌های هوشمندانه و مسئولانه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وحید شالچی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اشاره به نقش سرمایه انسانی در عبور از شرایط کنونی کشور دانشگاهیان را دارای مسئولیتی متفاوت و فراتر از فعالیت‌های معمول علمی و آموزشی دانست و گفت:دانشگاه‌ها باید در چنین شرایطی بتوانند به جامعه کمک کنند و در افزایش توان تاب‌آوری مردم نقش‌آفرین باشند. یکی از مهمترین الزامات تحقق این هدف تقویت انسجام اجتماعی و حفظ پیوند‌های همبستگی در جامعه است.

شالچی گفت: دانشگاهیان باید با تقویت فضای گفتگو، پرهیز از تشدید اختلافات، گسترش مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه در مسیر تحکیم انسجام ملی و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفای نقش کنند.