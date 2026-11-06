به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دلیل و نوع انتخاب نامزد‌های جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را اعلام کرد.‌ AFC این موارد را برای انتخاب بیرانوند ذکر کرد:

در جام جهانی ۲۰۲۶ درخشش قابل‌توجهی داشت به‌ویژه در دیدار مقابل بلژیک که با مهار ۷ ضربه حریف عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد.

به تراکتور برای رسیدن به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا کمک کرد و تراکتور با حضور او لیگ را در رتبه دوم به پایان رساند.

تعداد بازی‌های ملی بیرانوند به ۹۰ مسابقه رسید تا پرافتخارترین دروازه‌بان ایران از نظر تعداد بازی ملی باشد.

بیرانوند در صورت برنده‌ شدن نخستین دروازه‌بان تاریخ خواهد بود که جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت می‌کند.