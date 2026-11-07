به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در دویست و پنجاه و یکمین شب حضور شبانه مردم استان، آماده سازی دست نوشته‌هایی از بیانات رهبر انقلاب از سوی جوانان انقلابی، شور و حال دیگری به قرار‌های شبانه می‌دهد و نشانی از تجدید بیعت با رهبر انقلاب است. "پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید دشمن" از کلیدی‌ترین فراز‌های رهبر انقلاب است که در اجتماعات شبانه مورد توجه مردم قرار گرفته است.

دویست‌ و پنجاه و یکمین شب تجمعات شبانه بجنوردی ها

مراسم وداع با شهدای گمنام در میدان تجمعات شبانه شهر صفی‌آباد

دویست‌ و پنجاه و یکمین شب تجمعات شبانه اسفراینی ها با حضور در میدان شهر