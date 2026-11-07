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۲۵۱ شب است که مردمِ پایِ کارِ ایران با انرژی مضاعفی در قرارهای شبانه حاضر میشوند، مشارکت مردم در اداره اجتماعات یکی از جلوههای زیبای این آیین مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در دویست و پنجاه و یکمین شب حضور شبانه مردم استان، آماده سازی دست نوشتههایی از بیانات رهبر انقلاب از سوی جوانان انقلابی، شور و حال دیگری به قرارهای شبانه میدهد و نشانی از تجدید بیعت با رهبر انقلاب است. "پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید دشمن" از کلیدیترین فرازهای رهبر انقلاب است که در اجتماعات شبانه مورد توجه مردم قرار گرفته است.
دویست و پنجاه و یکمین شب تجمعات شبانه بجنوردی ها