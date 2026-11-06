سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی و قرمز در ۱۹ استان، از آماده‌باش ستاد‌های مدیریت بحران در استان‌های هدف و به‌کارگیری ۱۸ هزار گروه عملیاتی با ۲۷ هزار دستگاه تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با توجه به صدور هشدار هواشناسی برای ۱۹ استان کشور در سطح هشدار نارنجی و قرمز، ستادهای مدیریت بحران در استان‌های هدف در حالت آماده‌باش قرار گرفتند. با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، ما در این مناطق با بارش شدید باران روبرو خواهیم شد.



امید محترمی افزود: در همین راستا، ستادهای مدیریت بحران با تمهیدات لازم که در استانداری ها اتخاذ شد و با تقسیم‌کاری که بین اعضای ستاد در قالب دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان صورت دادند، از آمادگی مطلوبی برخوردار هستند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در استان‌های مختلف،همچنان ستادهای مدیریت بحران شرایط را رصد می‌کنند و با اتخاذ تدابیر، امکانات و تجهیزات خود را گسیل می‌دهند.



به‌کارگیری ۱۸ هزار تیم عملیاتی و ۲۷۰۰ پمپ لجن‌کش



محترمی گفت: در مجموع در سطح کشور و در استان‌های تحت تأثیر، تاکنون ۱۸ هزار گروه عملیاتی به کارگیری شده که با استفاده از ۲۷ هزار دستگاه تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان، خدمات خود را ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، در سطح این استان‌ها ۲۷۰۰ دستگاه پمپ و تجهیزات کف‌کش و لجن‌کش سازماندهی شده است.



او افزود: به همه شهروندان در مناطقی که هشدار قرمز صادر شده، پیامک ارسال شده و همه سیم‌کارت‌های فعال در این مناطق، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند.



هشدار درباره صاعقه؛ جان باختن ۱۰ نفر از ابتدای مهر



سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان گفت: از همه مردم عزیزمان درخواست دارم از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و بستر رودخانه‌ها و ترددهای غیرضرور خودداری کنند و توجه داشته باشند که هم‌زمان با این بارش‌ها، وقوع صاعقه هم در کمین است. ما از ابتدای مهر، ۱۰ نفر از هموطنانمان را به علت وقوع صاعقه از دست داده‌ایم. درخواست می‌کنم در زمان این بارش‌ها از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی به جد خودداری کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور هم از بارش باران در محور‌های ۲۰ استان خبر داد و از رانندگان خواست، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.