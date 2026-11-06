به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام نظری استاد حوزه و دانشگاه در مراسم تولد شهید روکش با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلابی اظهار کرد: شهدا با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار و فداکاری، درس عزت، ایمان و وفاداری به آرمان‌های الهی را به جامعه آموختند و نام و یاد آنان همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند.

وی افزود: برگزاری چنین مراسمی فرصتی برای بازخوانی سیره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

در این مراسم حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام بار دیگر بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

شهید مهدی روکش متولد ۱۵ آبان سال ۱۳۶۷ بود که در چهارمین روز جنگ رمضان و در ۱۴ اسفند ماه سال گذشته به درجه رفیع شهادت نایل آمد و نام خود را در دفتر پر افتخار شهدای این سرزمین ثبت کرد.