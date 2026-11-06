به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید جلیلی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری روند پیروزی ملت ایران و شکست و زوال قدرت پوشالی آمریکا را تشریح کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با این جملات آغاز می‌شود که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روزی است که مجموعه‌ای از نقاط عطف صف آرایی جبهه حق در مقابل جبهه باطل و جبهه مظلوم در مقابل جبهه ظالم را در خودش جمع کرده است. آنچه که رهبری در ابتدای پیام شان به آن اشاره می‌کنند و تأکید می‌کنند ناظر بر چه موضوعی است؟

جلیلی: به نظر می‌رسد موضوع روند‌هایی که امروز در صحنه جهانی، در صحنه منطقه و همینطور در کشور ما، در این دهه‌های اخیر جاری بوده و ادامه پیدا کرده تا به امروز، به نقاط مهمی رسیده که آن نقاط یک نقطه بزنگاهی مهمی را در این مقطع شکل داده است. مجموعه‌ای از نقاط عطف شکل گرفته که امروز در نقطه بزنگاهی است. روند‌هایی در عرصه بین المللی جاری بوده که بسیاری از این روند‌ها نادرست بوده، ظالمانه و اشتباه بوده است. اما مدت‌ها و دهه‌ها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، با مناسبات جدیدی که شکل گرفت، نزدیک به ۸۰ سال روند غلطی ادامه داشت و تا امروز هم ادامه دارد.

امروز خود آنها به این باور رسیده‌اند که این روند‌ها دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند، یک تهدید وجودی پیدا کرده است. این در سطح جهانی اش است. در موضوعات و در مناطق مختلف هم این روند‌های نادرست، نادرستی و غلط بودن خودش را بیش از همیشه نشان می‌دهد. اینجا چیزی که اهمیت دارد اینکه نقش ملت ایران است. اینکه عرض کردم باید با افتخار به این ملت درود فرستاد این است که ملت ما پیشگام بوده است. اگر شناخت این روند‌های نادرست، در به چالش کشیدن آن، در فریاد زدن اینکه این روند‌ها روند‌های غلطی است، اینها نمی‌تواند برای ملت ها، امنیت و آرامش و سعادت و پیشرفت بیاورد، در اینها ملت ما پیشگام بودند در اینکه این را فریاد بزند. امروز همه دنیا به حقانیت این ملت و حرف‌هایی که ملت ما از ۴۷ سال به ویژه با انقلاب اسلامی بیان کرد معترف است و همه پذیرفته‌اند. حرف‌هایی که ملت ما از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح می‌کرد امروز از اروپا و شهر‌های آمریکا شنیده می‌شود و همینطور همه آزادگان عالم این را امروز فریاد می‌زنند.

نکته مهم اینکه در تمام این آزادیخواهی ملت ما و به چالش کشیدن این روند‌های غلط، دشمن مرتب درحال هجمه و حمله به ملت ما بود. آزادیخواهی و استقلال ملت ما را برنمی تابید. حملات مختلفی می‌کرد، از کودتای ۲۸ مرداد گرفته که بیش از ۷۰ سال پیش بود که حاکمیت ملی ملت ما را برنمی تابید. طمعی که به منابع کشور ما، نفت ما، ثروت ما داشت که تا همین جنگ اخیر رسماً بیان می‌کند که می‌خواهم نفت داشته باشم تا هدف قرار دادن دانش ملت ما، دانشمندان ملت ما. جنگنده بلند می‌کنند و جنگی را شروع می‌کنند و به خانه دانشمندان و به دانش آموزان ما حمله می‌کنند. معیشت و سلامت ملت ما را هدف قرار داده بود. تحریم‌هایی که در کالا‌های اساسی و دارو می‌کنند، در مناسباتی که ملت ما می‌خواهد برای پیشرفت داشته باشد، همه این کار‌ها را انجام داده است.

یکی از چیز‌هایی که در این سال‌ها تهدید به آن می‌کرد، اینکه حالا این کار‌ها را انجام داده‌ام، الان گزینه نظامی هم روی میز است. تهدیدی را همیشه بیان می‌کرد که بله این تهدید‌ها و فشار حداکثری تازه بعد از آن تهدید نظامی است. در یکی دو سال گذشته آن را هم عملی کرد. آخرین تیر در ترکش اش را هم آورد. این رفتاری هم که در این ۴۷ سال انجام داد در دشمنی با ملت ما، حرکت‌هایی بود که فراتر از جریان خاص در آمریکا بود، هم جمهوری خواه و هم دموکرات هایشان، در مقاطع مختلف تهدید می‌کردند و گزینه نظامی و بحث‌های دیگر و این موضوعات را دنبال می‌کردند.

اما نقطه مهم این است که چرا امروز ما می‌گوییم در نقطه بزنگاهی قرار گرفته‌ایم، نه ما بلکه جهان. برای این است که این روند‌ها به نقطه زوال خودشان نزدیک شده‌اند. اینها احساس تهدید وجودی می‌کنند؛ لذا آخرین تیر‌های در ترکش شان را رو می‌کنند. اینها به نقطه‌ای دارند می‌رسند که خودشان می‌دانند این نقطه برگشت ناپذیر است. تهدید وجودی برای چه است؟ برای نظام سلطه و برای مناسبات غلط است. امروز همین‌هایی که زمانی با هم متحد می‌شدند، الان متحدان آنها هم حرف‌های آنها را دنبال نمی‌کنند یا بالعکس آن چیزی که شما می‌بینید در مباحثی که است او به متحدان اش هم رحم نمی‌کند. همین نگاه‌های زیاده خواهانه و تجاوزکارانه را حتی به متحدان شان دارد که «گریلند» باید اینطور شود، کانادا باید اینطور شود، تعرفه‌های فلان کشور اینطور شود. اینها دارد به نقطه بزنگاهی می‌رسد که اینجا نقش ملت ایران بسیار ارزشمند است، نقشی برجسته، پیشگام و پیش رو است و خروجی آن همین‌هایی که با ما دشمنی می‌کردند که به اصطلاح خودشان در آن تصورات باطلی که داشتند، فکر می‌کردند موفقیت‌هایی به دست بیاورند. امروز دیگر این ادعا‌ها و اظهارات و ادعای ما نیست، اعتراف‌های خود آنها است که بیان می‌کنند ایران یکی از چهار قدرت مؤثر و تأثیرگذار جهان شده است. نه اینکه در منطقه، امروز خود آنها همین کسی که جنگ را کمتر از یک سال گذشته علیه ملت ما شروع کرد، می‌گفت: ظرف ۳ یا ۳ هفته تمام می‌کنم، الان شکست سنگینی در داخل کشور خودش خورده و می‌گوید این بخاطر جنگ علیه ایران بوده است.

زمانی این را ما می‌گوییم می‌گویند این تحلیل شما است، این را معاون رئیس حاکم بر آمریکا بیان و بعد خودش هم تأیید می‌کند. این نشان می‌دهد این قدرت تأثیرگذار است. کسی که خودش را قدرت اول نظامی، فناوری، اقتصادی و ... می‌دانست، با همه ظرفیت اش بدترین جنگ را شروع می‌کند. خودشان بیان می‌کنند جنگ ما اصلاً اصطلاح داشتند، سرزنی. از اول جنگ را از کدام نقطه شروع می‌کنند؟ از کشور دوست، از شهادت رهبری معظم انقلاب. هدف را اینطوری شروع می‌کند و بعد هم می‌گوید تمام می‌کند. امروز به چه نقطه و استیصال و به چه نقطه شکستی رسیده است که هم ابهت اش و هم حیثیت اش و نه تنها ابهت و حیثیت اش بلکه خودشان هم می‌گویند معیشت اش همه تحت تأثیر قرار گرفته است.

یادم است زمانی که اوباما رئیس جمهور بود می‌گفت تنگه هرمز جزء منافع حیاتی ما است. منافع نامشروعی برای خودشان تعریف می‌کنند بعد هم بالاترین رده را به آن می‌دهند، می‌گویند منافع حیاتی. امروز ما به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم، به نقطه عطفی رسیده‌ایم که در همان تنگه هرمز که اوباما در زمان ریاست خودش می‌گفت اینجا منافع ما است. امروز همان اوباما می‌گوید ایران در تنگه هرمز حق وتو دارد. این چه قدرتی است؟ یعنی اینکه می‌تواند از حق خودش دفاع کند. در همین موضوع اینکه شما بتوانید از حقوق ات دفاع کنی یک بحث مهم همیشه مطرح بوده است. اصلاً برای چه روند رفتار‌های آمریکا اینقدر رفتار‌های مستکبرانه بود؟ برای اینکه او برای خودش اختیاراتی را قائل بود. اقتداری را برای خودش تعریف می‌کرد و می‌گفت: من با کسی توافقی ببندم دلیلی ندارد من آن توافق را انجام بدهم و آنها باید انجام دهند.

در این ۱۰ سال گذشته گفت توافق برجام. گفت این انجام شود، تعهداتی را برای ما تعریف کرد و تعهداتی را او باید انجام می‌داد. تعهدات شما چه بود؟ بار‌ها عرض کرده‌ام، حتی قبل از برجام در سال ۸۲ در توافق سعدآباد، اینها وقتی توافق می‌کردند تعبیری داشتند که ایران باید ضمانت عینی دهد، اما آن سه کشور اروپایی آن زمان گفته بودند که ما تضمین محکم می‌دهیم. فرقی این دو چه است؟ بعداً که با آنها صحبت می‌شد می‌گفتند تضمین محکم یعنی اینکه ما این کار را حتماً انجام می‌دهیم، اما اگر انجام هم ندادیم هم ندادیم. مثلاً قسم می‌خوریم که انجام می‌دهیم. برای همین در برجام دیدید آنها برای خودشان تضمینی که آوردند چه بود. اینکه شورای امنیت هم این را مصوب کند، یک تضمین محکم. اما وقتی خارج شد گفت انجام نشد که نشد. همین شورای امنیت یک بیانیه نداد. اما به ما می‌گفت شما باید تضمین عینی دهید. یعنی اینکه باید همه مواد را خارج کنید. باید در فلان مجموعه هسته‌ای، بتن بریزید و دستگاه‌های سانتریفیوژ را جمع کنید. علت شان چه بود؟ این بود که می‌گفتند تضمین عینی یعنی اینکه اگر ایران بخواهد بعداً کاری انجام دهد نتواند، اما تضمین محکم می‌گوید انجام نمی‌دهم بعد هم قسم می‌خورند و بعد هم می‌زنند زیر آن تضمین. بعد هم ادعا کردند که ما قدرت هستیم و می‌توانیم زیر آن تضمین بزنیم.

ملت ما شاهد بودند، همین‌هایی که این بحث‌ها را کردند ما در همان برجام همه تعهدات را انجام داده‌ایم. همین آژانس ۱۵ بار گفت: ایران همه تعهدات خود را انجام داده، حتی فراتر از تعهداتش را انجام داده، همه اینها را انجام داد، ولی او یک دفعه خارج شد. آن تضمین محکم که سازمان ملل هم هست چه شد؟ هیچ. یک بیانیه هم نداد، بدترش، همین شورای امنیت است که اگر در صحنه جهانی قرار است عملیات نظامی شود، باید مجوز آن‌جا را داشت. دو بار به ایران حمله کردند؛ آیا شورای امنیت بیانیه داد؟ قطعنامه که هیچ، حتی یک بیانیه هم نداد محکوم کند. یا مثلاً شورای حکام آژانس که اصلاً وظیفه آژانس چیست؟ این است که از تأسیسات هسته‌ای و این بحث‌ها در چارچوب و معاهده‌ای مثلاً صیانت شود. بار‌ها حمله نظامی شد، حالا این که دانشمندان ما به شهادت می‌رسیدند، این که خرابکاری می‌کردند؛ آنها جای خود، حمله نظامی مستقیم به همه تأسیسات هسته‌ای در شکل‌های مختلف. همین شورای حکامی که از سال ۹۹ تا الان نزدیک ۱۰ قطعنامه علیه ایران صادر کرده، آن هم چه؟ کشوری که بیشترین تکالیف را انجام داده. یعنی ما بیش از ۷۰ درصد بازرسی‌های اعضای پادمان که موافقتنامه همکاری با آژانس دارند، بیش از ۷۰ درصد آن مال ایران است، در صورتی که سه درصد تأسیسات هسته‌ای دنیا متعلق به ماست، ولی وقتی به آن حمله نظامی می‌شود، حتی یک بیانیه نمی‌دهد، قطعنامه که جای خود.

در این فضا شما باید بتوانی از حقوقت دفاع کنی؛ این لازمه‌اش چیست؟ لازمه‌اش این است که شما هم باید بتوانی از طرف مقابل تضمین عینی داشته باشی که اگر بخواهد هم حمله کند، نتواند. ما این را در این سال‌ها شاهد بودیم؛ چه کار کردند اینها؟ تضمین عینی را می‌گفت برای من است. تضمین عینی مال شما نیست، تو باید موادت را خارج کنی، تو باید این کار را انجام دهی. به برکت مقاومت ملت ایران، ما در این جنگ ۴۰ روزه که اینها راه انداختند که به اصطلاح خودشان می‌خواستند ظرف سه روز، سه هفته مثلاً به اهداف شوم خودشان برسند، چیزی از ایران و سرزمین ایران نماند که همه آن اهداف بدخواهانه‌شان را بیان کردند؛ از تجزیه ایران، از مخالفت با تمدن ایران و همه این چیز‌هایی که ملت ما شنیدند. از این که حتی از به شهادت رساندن ده‌ها کودک و ۱۶۸ دانش‌آموز ما؛ آن هم به بدترین شکل با موشک حمله کند، از هیچ‌کدام از اینها ابا نداشتند. ما به چه نقطه‌ای رسیدیم؟ نقطه عطف این است؛ جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسید که این‌جا او می‌توانست تضمین عینی بگیرد که باید این را انجام دهی؛ اگر هم بخواهی نتوانی. عزیزی می‌گفت حالا این حرف فکر می‌کنید واقعاً هست؟ این را که دیگر من نمی‌گویم، همان کسانی که علیه ما بودند و می‌گفتند تنگه هرمز؛ منافع حیاتی ماست، خود اوباما می‌گوید بله امروز ایران در تنگه هرمز حق وتو دارد؛ حالا این تعبیر اوست؛ یعنی این حق را داریم و می‌تواند از حق خود دفاع کند. می‌تواند حرکتی را انجام دهد که تو نتوانی علیه این ملت هر وقت دلت بخواهد هر غلطی آنها بخواهند، انجام دهند.

این قدرت یک ملت است. بحثی که اینجا خیلی اهمیت دارد؛ این است که الان خیلی از بحث‌ها مطرح می‌شود؛ مثلاً همین بحثی که گفته می‌شود دشمن جنگ تحمیلی سوم را علیه ما راه انداخت. یک زمانی در همین چیز‌ها برخی تردید می‌کردند مثلاً می‌گفتند دشمن؛ این توهم است، شاید توهم باشد، چرا می‌گویید دشمن؟ اصلاً مثلاً چیست؟ یا مثلاً چرا می‌گویید جنگ؟ امروز کیست در کشور و ملت ما ابهام داشته باشد در این که آمریکا در مقام دشمنی همه‌جانبه با ملت ماست. از این که دانشمند، دانش‌آموز و منافع شما را می‌زند، رسماً به تمامیت ارضی، تمدن، آرمان، منافع مردم شما، ثروت‌های شما. او نکات خود را مطرح می‌کند، مطامع سوء خود را مطرح می‌کند؛ دشمنی یعنی چه؟ غیر از این است؟ این که جنگ را تحمیل می‌کند، در چه شرایطی جنگ را تحمیل می‌کند؟ دشمن در چه زمانی جنگ را تحمیل کرد؟ الان دو جنگ را تحمیل کرد.

سؤال: در شرایطی که در مذاکره بودیم؟

جلیلی: در شرایطی که وسط مذاکره است. یعنی این که می‌گوییم باید در مقابل دشمن هوشیار بود؛ یکی همین است؛ یعنی در اوج دشمنی خود، فریبش را هم دارد. مثلاً می‌گوید مذاکره کنیم، بعد وسط مذاکره حتی صبر نمی‌کند بگوید مذاکرات به نتیجه نرسید، من اینجا جنگ را شروع کردم. وسط مذاکره جنگ ۱۲ روزه را راه انداخت، آن هم با چه؟ با حمله به خانه دانشمندان. اصلاً در تاریخ بی‌سابقه است که جنگنده بلند کنند از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، مقصدش کجا باشد؟ منزل دانشمندان و اساتید دانشگاه در رشته فیزیک. دشمنی یعنی چه؟ این کار را انجام داد، بعد دوباره باز مذاکره را شروع کرد، دوباره باز گفت‌و‌گو، دوباره وسط گفت‌و‌گو، بعد هم می‌گوید از ۱۵ روز پیش قرار بود و تاریخ این جنگ تعیین شده بود. اینجا آن عظمت و قدرت ملت ما روشن می‌شود که می‌فهمد، امروز این قدرت برای چه بدست آمده؟ وحدت ملت ما؛ این وحدت چرا هست؟ چون یک شناخت مشترک است به این روند‌هایی که سؤال فرمودید.

سؤال: نکته بسیار مهمی که اشاره کردید از سیر تحولات در کشور؛ از جنگ ۱۲ روزه؛ جنگ تحمیلی سوم و بخش‌های مهم پیام حضرت آقا، رهبر معظم انقلاب اسلامی به ایران هر چه قوی‌تر اشاره می‌کنند و قبل از آن اشاره می‌کنند که برای رسیدن به بازدارندگی مطلق، باید برسیم به ایران هر‌چه قوی‌تر؛ از این‌جا که مؤلفه قدرت ملت ایران را اشاره می‌کنید و بخش‌های دیگری که باید تقویت شود؛ این مسیر باید چگونه طی شود که به آن بازدارندگی مطلق مدنظر رهبری برسیم؟

جلیلی: یکی از نکاتی که رهبری معظم انقلاب روی آن تأکید فرمودند. آن چیزی که یک ملت را بزرگ می‌کند، چیست؟ اهداف بلندش است. رهبر شهید ما بار‌ها بیان می‌فرمودند ملت ما به قله نگاه می‌کند، اقتضای انقلاب چه بود؟ به حداقل‌ها اکتفا نمی‌کرد. ملت ما در آن کمال‌های بشری، قله را نگاه می‌کند. در سعادت، پیشرفت، رفاه، امنیت، معنویت، تعالی و همه این چیز‌ها می‌گوید من باید به آن قله‌ها برسم. این ویژگی ملت ماست که آن هم ریشه عمیق دارد در آن آرمان و ایمان ملت ایران. ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی ملت ایران که اینها حاصل صد‌ها سال کار بوده. امروز چنین ملتی آمده در صحنه جهانی ظهور و بروز پیدا کرده، حالا آن نقطه مهم چیست؟ که باید بدانیم الان در چه نقطه‌ای هستیم. باز آن نقطه عطف؛ این‌جا مهم است؛ این چیست؟ در تراز ملت ایران و آن بازیگری ما، باید در این تراز باشیم؛ یعنی باید بدانیم که قرار است چه هدفی داشته باشیم؟ هدف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت ما چیست؟ این خیلی مهم است و بعد تمام ظرفیت خودمان را در این جهت بسیج کنیم. با این فرصت خوبی که امروز به برکت وحدت و ایمان جامعه ما شکل گرفته و آن قدرتی که از آن بروز پیدا کرده است. این نکته‌ای که فرمودید؛ یکی از آن بحث‌ها این است؛ طبیعی است رهبری آگاه چیست؟ اولاً این که به جامعه خود آشنا باشد؛ چه رهبر شهید ما.

یکی از مهمترین نکات در حکمرانی حکیمانه چیست؟ آن کسی که در مقام حاکمیت است با حکمت؛ واقعیت‌ها و جهت‌ها را بشناسد. رهبر شهید ما چه فرمودند؟ چه شناخت عمیقی از ملت ما داشتند؟ یک ماه قبل از شهادت‌شان فرمودند: اگر اتفاقی بیفتد این ملت مبعوث می‌شود. این جدای از آن نگاه‌های دینی، نشانگر یک نگاه عمیق جامعه‌شناسانه و ملت خودش است؛ جامعه‌اش را می‌شناسد. مقام معظم رهبری امروز با این نگاه؛ وقتی افق را ترسیم می‌کنند، صحبت از یک بحث تمدنی می‌کنند. می‌فرمایند حتی با نگاه الهی؛ ما قدرت اول جهان هستیم. چرا؟ چون خیلی از این موضوعات را ما هستیم که پیشگام هستیم، خیلی از این بحث‌ها را شاید قدرت‌های دیگر هم این قدر نکته نداشته باشند که ما می‌گوییم اینها باید تصحیح شود. اینها عظمت یک ملت است که رهبری این را خوب می‌شناسد. حالا این‌جا یکی از چیز‌هایی که ایشان راجع به آن هشدار دادند چیست؟ این که شما دچار اشتباه محاسباتی و خطا نشوید، تصور نادرست نداشته باشید. یعنی اگر کسی نقاط قوت ملتش و کشورش را نشناخت، نقاط ضعف دشمن را نشناخت، این طبیعتاً نمی‌تواند محاسبه قوی داشته باشد.

یکی از چیز‌های خوبی که امروز کشور ما از آن برخوردار است، رهبری آگاه، مسلط و مشرف به موضوعات است که این نقاط را به خوبی می‌شناسد؛ لذا نوید ایران قوی‌تر را می‌دهد، اهداف تعریف می‌کند، این نکته‌ای که مطرح شد. به هر حال ما در یک جنگ هستیم، چون می‌خواهیم به آن قله برسیم، این جنگ باید با قدرت تمام شود؛ نه تنها تمام شود، بلکه سایه جنگ هم نباید روی سر کشور باشد. حالا حالت نه جنگ، نه صلح، یا یک روز جنگ، یک روز غیرجنگ، نه. شما باید از این مرحله عبور کنید تا بتوانید با سرعت کشور را پیش ببری. این با چه بدست می‌آید؟ این که مثلاً فکر کنی ما چند جا برویم امتیازی بدهیم، او انجام می‌دهد؟ ایشان می‌گفتند این تصور غلط است، همه امروز به آن اذعان می‌کنند. امروز خود متحدین آمریکا؛ شما بخوانید؛ این صحبتی که یک ماه یا بیشتر، نخست وزیر کانادا کرد؛ چون اصلاً با این نمی‌شود چیزی کرد، این اصلاً وقتی می‌آید، فقط تسلیم می‌خواهد. حالا با متحدش است، در آن‌جا در خیلی جا‌ها هم اشتراکات دارند. کسی که به صراحت بیان می‌کند، در همین بحث‌ها الان به او می‌گویند شما شکست خوردی در جنگ با ایران، می‌گوید در عوض رفتیم به ونزوئلا خیلی نفت آوردیم. یعنی اصلاً منطقش این است. بله مثلاً رفتیم آنجا، ببینید چقدر نفت آوردیم؟ اینها به نفع ماست. با این چنین دشمنی که اصلاً چارچوب نگاه، رویکرد و محاسبات آن، این گونه شکل گرفته، نه الان. دو مثال بزنم؛ در همین هفته در خبر‌ها آمده بود؛ هنوز که هنوز است اینها از ۸۰ سال پیش در ژاپن، پایگاه نظامی زدند، آن‌جا حضور دارند و هر غلطی که می‌خواهند نظامیان‌شان انجام می‌دهند. همین هفته دیدید که مثلاً یکی از آنها به خانم ژاپنی جنایت کرد، ولی هیچ کاری نمی‌توانند کنند، می‌گوید همین است که هست. همین همسایه ما؛ عراق را بیش از ۲۰ سال است صدام سرنگون شده، اینها به این بهانه آمدند، هنوز که هنوز است می‌گوید شما نفتی که می‌فروشی باید پولش اول بیاید خزانه‌داری، من به تو بگویم این را خرج کن یا خرج نکن. حالا این ملت عراقی که شما دیدید این شکوه تشییع حضرت آقا در عراق شکل گرفت، ملتی که این قدر قوی و غیرتمند است، آن این طور پررویی می‌کند.

سؤال: با چنین دشمنی می‌شود گفت‌و‌گو کرد؟ الان اشاره کردید که باید این جنگ به پایان برسد و حتی سایه جنگ هم از سر جمهوری اسلامی ایران، مردم و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری برداشته شود، با چنین دشمن بدعهدی که تکلیفش با مسائل خود حتی مشخص نیست، در مقابل سیاست داخلی خودش هم تصمیم روشنی ندارد، گفت‌و‌گو، مذاکره و موضوعات دیگر، سرانجامی دارد؟

جلیلی: یک وقت می‌گویید نظر من چیست یا یکی دیگر؟ ممکن است بگوید این تحلیل شاید درست نباشد، این نوع بیان می‌شود، اما امروز دیگر رهبر شهید ما یک بار خیلی روشن فرمودند؛ ادله‌ای آوردند؛ کی بود؟ بعد از جنگ ۱۲ روزه. بعد از جنگ ۱۲ روزه شب در یکم مهر ۱۴۰۴ حضرت آقا در تلویزیون در گفت‌و‌گو با دوربین با مردم صحبت فرمودند. یعنی اقدامی که در سخنرانی هم نبود، اصلاً برنامه تلویزیونی قرار دادند با مردم صحبت فرمودند. ساعت ۸ شب هم بود، غیرمعمول بود. او می‌خواست اهمیتی را نشان دهد. ایشان در آن سخنرانی چه فرمودند؟ یک سخنرانی استدلالی و تبیینی خیلی روشن. فرمودند بعضی‌ها می‌گویند که ما مثلاً اگر با آمریکا مذاکره کنیم در موضوع هسته‌ای مثلاً این مسائل حل می‌شود؟ ایشان فرمودند نه، مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای فایده که ندارد، ضرر هم دارد. این بخش الان هم صوت و هم تصویرش هست، بعد فرمودند ۱۰ سال تجربه داریم، این حرفی نیست که مثلاً بگوییم گمان ما این است. فرمودند ما ۱۰ سال با اینها تجربه برجام را داریم، بعد فرمودند این تجربه ۱۰ سال نباید تکرار شود؛ این تجربه تلخ بود. این کار انجام شد و نتیجه آن را دیدیم چه شد؟ کلاً خارج شد.

۱۰ سال ما تجربه داریم، این حرفی نیست که بگوییم گمان ما است، فرمودند ما ۱۰ سال با آنها تجربه برجام را داریم، این تجربه نباید تکرار شود، این تجربه تلخ بود، این کار انجام شد و نتیجه آن را دیدیم که چه شد، کلاً خارج شد و انجام نداد. در این جنگ ۱۲ روزه بعضی‌ها می‌گفتند برویم مذاکره کنیم، وسط مذاکره حمله کرد، حتی صبر نکرد تا مذاکره تمام شود. آن جمله مشهور رهبر حکیم وقتی با آن حکمت شان وقتی برای مردم تبیین می‌کند خود مردم متوجه می‌شوند و همراه می‌شوند و پای کار می‌آیند و مبعوث می‌شوند. فرمودند علت تجربه، آن تجربه‌ای که صورت گرفت، بعد فرمودند شاید ۳۰ یا ۲۰ سال دیگر شرایط در آمریکا عوض شود که آن یک چیز دیگری است. اما دیدید چند ماه بعد دوباره، این گفت‌و‌گو‌هایی که شروع شد چه شد. وسط مذاکره در شرایطی که بیان می‌شد از طرف ایرانی که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است. در همان لحظاتی که او به ما دوباره حمله کرد آن هم به رهبری انقلاب و آن فاجعه بزرگ را آفرید، هنوز داشت زیرنویس می‌شد که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است.

این تجربه‌ها امروز ملت ما را به یک نقطه عطف اینگونه رسانده است، امروز همه ملت ما شناخت مشترک پیدا کرده‌اند. دیگر کسی نمی‌تواند در دشمنی آمریکا تردید کند، در اینکه تهدید‌های او واقعی است، تردید کند. در اینکه او در مذاکره فریب را دنبال می‌کند، جدی نیست، دنبال تصمیم طلبی است، در اینها دیگر کسی نمی‌تواند شک کند. در همین چند ماه اخیر تفاهمی شد، هنوز از تفاهم مدتی نکشید، دو هفته هم طول نکشید، بالاترین مقام آن کشور و حاکم آمریکا امضاء کرده است، چند روز از آن گذشته و می‌گوید این تفاهم ارزش کاغذش را هم ندارد. به صراحت بیان کرد، این را که کسی تحلیل نکرده است، خودش گفته که این تفاهم ارزش کاغذش را هم نداشته است و دیدید که دو هفته هم به طول نکشید. این رویکردی که او انجام می‌دهد، اینجا فرمایش رهبری معظم انقلاب است که تو چه می‌دانی ایران هرچه قویتر.

امروز باید بازیگری ما در تراز شرایط امروز باشد، امروز ملتی توانسته مقاومت کند، در یک جنگ تاب آوری که می‌بینید این عظمت ملت ما است، این فشار اقتصادی که روی ملت ما است را ما می‌دانیم چیست، اما ملت ما این را می‌فهمد، اهداف بزرگ‌تر از آن را می‌فهمد، اهداف دشمن را می‌فهمد و امروز اینگونه می‌ایستد. در این جنگ تاب آوری آن چیز این است، اینجا شما باید بتوانید اهداف تان را محقق کنید. یکی از مهمترین اهداف چه است، بله هدف کوتاه مدت این است که کسی با ملت ما دشمنی می‌کند باید آنقدر این دشمنی برای او پرهزینه شود که دیگر خواب این دشمنی‌ها را هم نبیند. ملت ما ایستاد در این جنگ ۴۰ روزه به جایی رسید که او می‌گوید ایران حق وتو دارد، این قدرت ملت ما است که اینگونه ظهور و بروز پیدا کرده است. باید این را حفظ کرد، باید این را قدردان بود، نباید این را تضعیف و سست کرد، بازیگری ما باید در این تراز باشد.

آثار آن را ملت ما دید، امروز دشمنی که آمده بود با اهداف شوم خودش ایران را تجزیه و عوض کند، در داخل خودش با چه مصیبتی مواجه شده است. می‌گوید بله من در انتخابات رسماً می‌گوید، این تحلیل ما نیست، مقامات آمریکا همین کسانی که جنگ به راه انداختند می‌گویند ما بخاطر جنگ با ایران این انتخابات را باخته‌ایم، یعنی این برای او پرهزینه شده است. در قیمت نفت و فشار‌هایی که امروز خودش می‌بیند که با رفتارش به مردم خودش آورده است، اینها می‌شود یک بخشی از کار. اما نکته مهم اینکه ما باید به نقطه بازدارندگی مطلق برسیم که دیگر کسی جرأت نکند، تضمین عینی اینجا معنی دارد، یعنی اگر او بخواهد هم نتواند. نه اینکه ما بگوییم یک جایی روی کاغذی او نوشته است که بعد هم بگوید نه این چیزی که من نوشته‌ام ارزش کاغذش را هم ندارد، حالا این را یک مقام و وزیرشان و نماینده آنها امضاء نکرده است. خود این فرد امضاء کرده بعد می‌گوید این ارزش کاغذش را هم ندارد. شما باید به یک نقطه‌ای رسید که او اگر بخواهد هم نتواند. شما نمی‌توانید سرنوشت کشور و اقتصاد کشور و امنیت کشور را بگویید اگر فردا یک نظر دیگری داشت چه، ما باید آمادگی جدی داشته باشیم.

یکی از نکات مهمی که اینجا باید به آن رسید این است که رهبری معظم انقلاب فرمودند، بازدارندگی مطلق، این یک آمادگی جدی است، این است که شما باید تمام قدرت خودت را بشناسی، تمام کسانی که می‌توانند در این صحنه جهانی در کنار شما باشند را بشناسید، این می‌شود وحدت ساحات این را باید بدانید. اول همان پیام به درستی فرمودند گفتند امروز مجموعه‌ای از نقاط عطف چه است، این است که یک به اصطلاح جبهه آرایی است بین حق و باطل. او ایستاده است و تمام ظرفیت اش را بسیج کرد، البته در دهان اش خورد، اما این باید برای همیشه باشد نمی‌شود او هر چند وقت بگوید ما اراده کرده‌ایم، یک جنگ دیگر. این باید با قدرت علمی شما باشد، باید تضمین عینی داشته باشد، باید بدانید که این امکان را دارید و امروز ملت ما دارند این را فراهم می‌کنند. هدف درازمدت هم این است که باید این روند‌های غلط را تصحیح کرد، این روند‌های غلط است که به او اجازه می‌دهد. شما می‌گویید ۸۰ سال است که مناسباتی را ایجاد کرده‌ایم، این مناسبات چه است، ۷۰ هزار نفر زن و بچه و مردم بیگناه در غزه کشته می‌شوند، ساکت است، به مراکز هسته‌ای حمله می‌شود آن آژانسی که برای فعالیت‌های صلح آمیز زیرنظر آژانس قطعنامه صادر می‌کند ساکت است.

سؤال: پس برای این اصلاح نیازمند اقدام جهانی هستیم؟

جلیلی: بله یعنی اینجا است که آن بازیگری در این تراز یعنی اگر می‌گویید من یکی از چهار قدرت هستم، باید حرکت جدی به راه بیندازید. در همین بحث هسته‌ای، ما عضو آژانس هستیم، حقوقی داریم، بعید می‌دانم کسی در کشور ما باشد که این را قبول نداشته باشد، همه به آن اذعان دارند. شما عضو این معاهده شده‌اید برای چه؟ برای اینکه اگر تکالیفی را انجام می‌دهید از حقوق آن هم برخوردار شوید. نمی‌شود همه تکالیف را انجام دهید، بعد از هیچ حقی برخوردار نشوید، تازه بخاطر انجام تکالیف ات مرتب بخواهید تنبیه شوید، حمله نظامی شود و هیچ کاری انجام ندهید. اینجا شما باید چه کار کنید؟ یعنی هر منصفی که دل اش برای کشور می‌سوزد، شما عضو آژانس هستید و هم عضو ان پی تی هستید، این دو تا از هم جدا است، الان واقعاً با کشور‌های دنیا باید همین صحبت را کرد. اصلاً برای چه در ان پی تی ما مدعی عدم اشاعه هستیم؟ می‌گوییم نباید سلاح هسته‌ای اشاعه پیدا کند، چه کسی این سلاح را در اختیار رژیم صهیونی گذاشته است.

سؤال: برای همین است که خیلی‌ها سؤال می‌کنند که عضویت در ان پی تی چه فایده‌ای برای کشور دارد؟

جلیلی: چون فایده اش در این است که اگر تکالیفی انجام می‌دهید باید از حقوقی برخوردار باشید. تقریباً ۲۲ حق مسلم در آنجا تعریف شده که یکی از آنها غنی سازی است که شما می‌توانید فعالیت غنی سازی داشته باشید. حمله نظامی می‌کند، آژانس یک بیانیه نمی‌دهد. مدیر کل یکبار حتی در اظهارات اش محکوم نمی‌کند و نمی‌گوید این رفتار خلاف است. سؤال من این است که وقتی او انجام می‌دهد شما باید از حقوق ات برخوردار باشید یا نباشید؟ در هر جایی عضو شوید، در کار اجتماعی، وقتی افرادی می‌روند و جمعی را تشکیل می‌دهند می‌گویند تکالیفی انجام می‌دهیم و حقوقی را استفاده می‌کنیم. اینجا عضو شده‌ایم، تکالیف انجام داده‌ایم، خودشان می‌گویند بیش از ۷۰ درصد از بازرسی‌ها از ایران است که فقط ۳ درصد تأسیسات هسته‌ای دنیا را دارد ولی ۷۰ درصد از آنجا است. حالا باید از حقوق ات برخوردار شوید یا نه؟ نه تنها برخوردار نمی‌شویم بلکه مرتب تهدید هم می‌کنند. بعد در خود ان پی تی ماده ۱۰ ان پی تی چه است؟ خود ان پی تی دو نکته را بیان می‌کند، ان تی پی می‌گوید هرگاه یکی از اعضاء دو نکته را بیان می‌کند؛ یک رویداد‌های فوق العاده‌ای بیفتد، دوم منافع عالی کشور خودش را در خطر ببیند، اینجا می‌تواند با اطلاعیه‌ای که به آنجا می‌دهد بگوید من دیگر نمی‌توانم در اینجا باشم. الان بعضی‌ها می‌گویند الان بهانه آژانس چه است. می‌گوید الان شما عضو ان پی تی هستید چرا تکالیف ات را انجام نمی‌دهید؟ اجازه بازرسی نمی‌دهید؟ می‌گوییم بمباران کرده است، بخاطر این دوباره شما را محکوم می‌کنند. می‌گوییم اینجا حق ان پی تی گفته که شما می‌توانید اطلاع دهید و باید سه ماه زودتر در بیانیه‌ای اطلاع دهید و در آن اطلاعیه باید این موارد را ذکر کنید. اینکه رویداد فوق العاده افتاده است، رویداد فوق العاده بالاتر از اینکه چندین بار حمله نظامی به بدترین شکل به تأسیسات هسته‌ای شان افتاده و دوم اینکه منافع عالی کشور به خطر افتاده است. بالاتر از اینکه رهبری نظام را هدف قرار می‌دهید. در این موضوع هسته‌ای ده‌ها دانشمند ما را هدف قرار می‌دهید، با جنگنده به خانه دانشمند حمله می‌کنید. می‌خواهم بگویم اینها آن چیز‌هایی است که امروز در برابر ملت ما است.

نکته مهم اینجا این است که ما می‌گوییم اگر می‌گوییم مناسبات جدید نظم جدید جهانی مبتنی بر عدالت، باز هم ملت ما در این بحث پیشگام است و می‌گوید باید جلوی اشاعه را گرفت. ما مدعی خلع سلاح هستیم، ما مدعی حقوق هسته‌ای ملت‌ها هستیم. اینجا می‌شود طبق ان پی تی آژانس وظایف اش را انجام نمی‌دهد، هم عضو آژانس و هم عضو ان پی تی هستیم، آژانسی که وظایف اولیه اش را انجام نمی‌دهد، باید مناسبات جدیدی باشد و کسی به داد برسد. ۱۱ کشور این کار را محکم کردند، از جمله روسیه، چین و آفریقای جنوبی بودند. کشور‌ها و کسانی که تحت سلطه آمریکا در این موضوع نبودند، گفتند این کار‌ها غلط است. با همین‌ها می‌شود مناسبات جدید شکل داد، برای مقابله با اشاعه و این بحث ها. می‌خواهم بگویم اینها بحث‌هایی است که ملتی که در این سطح می‌خواهد انجام دهد محتاج ابتکار جدید است. همین حرکتی که در سطح این روز‌ها انجام می‌شود، دنیا فقط آمریکا یا متحدان آن نیست، اینها بحث‌هایی است که ملتی که در این سطح می‌خواهد انجام دهد، محتاج ابتکارات جدید است. همین حرکتی که در این روز‌ها انجام می‌شود، الحمدلله دنیا، فقط آمریکا نیست، یا متحدینش. می‌بینید امروز متحدین آمریکا؛ آلمان، فرانسه و کانادا چه بیان می‌کنند؟ می‌گویند بله این کاری که او انجام داده، دامن‌گیر ما هم شده. الان در فرانسه این کار‌ها شده، می‌گوید به خاطر آمریکاست. آمریکا هم به خاطر این که جنگ علیه ایران راه انداخته است، آلمان هم اشاره کرد. امروز شما در این سطح هستید، می‌توانید با خیلی از کشور‌های دنیا شروع کنید. کشوری که ۱۵ همسایه دارد، ظرفیت‌های بزرگ دارد. هر یک از همسایگان ما، همین آمریکایی که امروز در عراق هنوز که هنوز است زور می‌گوید، می‌گوید تو پول نفت خود را باید اول بیاوری به خزانه‌داری من و بعد من اجازه دهم برود. می‌بینید ۱۰ میلیون مردم عراق چگونه آمدند در تشییع رهبر شهید ما و خودشان اصلاً گفتند این رهبر و مرجع ماست و آن طور ابراز ارادت کردند. می‌خواهم بگویم اینها فرصت‌هاست. نکته مهم اینجا این است.

سؤال: انتخابات آمریکا برگزار شد. ویدئویی از سناتور دموکرات درآمد و از او پرسیدند از شهادت رهبر ایران خوشحال هستی؟ با اصطلاح این که آیا از کشتن رهبر ایران خوشحال هستی؟ و او گفت بله. می‌خواهم سراغ برخی افکار‌هایی بروم که با این انتخابات و نتایجی که آمد، گفتند شاید تغییر و تحولاتی در نگاه، مسیر و سیاست‌های آمریکایی‌ها خصوصاً سیاست خارجی حاصل شود و برگردم به نکته‌ای که فصل‌الخطاب بود در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند، یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباهند.

جلیلی: این فرمایش رهبری معظم انقلاب کاملاً مبتنی بر مطالعه و شواهد عینی است. این نیست که مثلاً بگویی تحلیلی نظری داده شده، همین مثال ژاپن که زدم؛ ۸۰ سال رفتاری که آمریکایی‌ها آنجا دارند. بار‌ها احزاب مختلف آمدند و رفتند؛ عوض نشده. همین عراق؛ در این سال‌ها شما آمدی به هر علتی اشغال کردی، چه کار شد؟ چرا هنوز باید پول عراق زیر نظر خزانه‌داری آمریکا باشد؟ دولت‌های مختلف آمدند و رفتند، تغییر نکرد، همین ترامپ وقتی که دور اول از بایدن شکست خورد، بایدن وقتی که آمد می‌گفت من مخالف دیدگاه‌های این هستم. یکی از آن رفتار‌های خصمانه ترامپ علیه ایران را عوض نکرد. تمام آن تحریم‌ها را حفظ کرد، بلکه کلی تحریم هم اضافه کرد. همین تنگه هرمزی که امروز می‌گوییم یکی از آن ظرفیت‌های ملت ایران است. زمان اوباما رسماً بیان کردند که این جزو منافع حیاتی ماست؛ کجا این تعریف شده بود؟ اصلاً پیام دادند که این جزو منافع حیاتی آمریکا محسوب می‌شود. یعنی منافع نامشروع در شکل‌های مختلف اینها بیان می‌کنند؛ دولت‌های مختلفشان که هست. همین قضیه حمله‌ای که شد. شما دو تا سه ماه قبل از شهادت حضرت آقا و جنگی که شروع کردند، نقاط و مقالات مختلف، در مجلات تخصصی، در مواضعی که همین دو حزب کذا داشتند؛ در هر دوی اینها بحث این بود که برویم کار را تمام کنیم. این طور نیست که مثلاً شما بگویید. بیان می‌کردند، همین «دیکاپیتیتو» که می‌گفت سرزمین؛ آنها استقبال می‌کردند، در مقالات‌شان هست، مفصل است. کسانی که بیان می‌کردند.

وقتی در باتلاق مثل چه گیر می‌کنند، آن موقع مدام می‌خواهند همدیگر را متهم کنند، ولی این حرکت‌هایی بود که شروع کردند؛ رفتار‌های خصمانه خود را. بله در نوع و شکل رفتارهایشان تفاوت‌هایی دارند. مثلاً یکی هست می‌گوید ما این گونه رفتار کنیم. نوع رفتار ترامپ، فرقش این است. حالا یکی از بحث‌هایی که در روابط بین‌الملل است، در شبیه‌سازی، در گیم تئوری و بازی‌هایی که می‌گویند بازی‌ها را شما می‌توانید تحلیل کنید در روابط بین‌الملل که حالا نوع رفتار طرف را ببینید. نوع رفتار ترامپ؛ نوع رفتار شطرنج‌باز نیست که بنشیند فلان کند؛ نوع رفتار یک قمارباز است. متفاوت است؛ ممکن است آن یکی یک مدل دیگری حرکت کند، ولی این که در دشمنی با ملت ما؛ تحریم‌هایی که گذاشتند، فشار‌هایی که آوردند، همین ترامپ در دور اول گفت فشار حداکثری، در دوره بایدن کدامیک از اینها کم شد؟ تازه کلی تحریم هم به آن اضافه شد. همان چیز‌هایی که دموکرات‌ها آمده بودند در برجام قول داده بودند که نه ما این را انجام می‌دهیم، وقتی ترامپ دور اولش تمام شد، دوباره همان‌ها آمدند سر کار، انجام ندادند، همان را رفتند دنبال کردند. باید صحنه را شناخت، این که رهبری بیان می‌فرمایند، علتش چیست؟ این تجارب چه در برخورد با ملت ایران، چه با ملت‌ها و کشور‌های دیگر رفتار‌هایی که دارند؛ این که یکی فکر کند نه این‌جا؛ برخی چیز‌هایی است که اصلاً آدم بعضی وقت‌ها تعجب می‌کند، حتی خود آمریکایی‌ها هم این قدر ادعا ندارد که برخی در رسانه‌ها بعضاً بیان می‌کنند. مثلاً اینها حاضرند اگر مذاکره شود، مثلاً دو هزار میلیارد دلار پول می‌آورد، اصلاً کو، کجا این بحث مطرح شده؟

امروز تصورات غلط را القا کردن اتفاقاً. یکی از نکات مثبت؛ این است که این که رهبری می‌فرمایند اینها سخت در اشتباه هستند؛ امروز برای ملت ما به یک فهم مشترک تبدیل شده است. این تصور باطل که اگر آن کار را کنیم، این نتیجه را می‌گیریم؛ امروز ملت ما این را دیده؛ لذا شما باید با قدرت بایستی و دفاع کنی از خودت. بله، این که فکر کنی اگر او آمد، دیدید؛ عرض کردم، اگر تفاهمی که او می‌گوید ارزش کاغذش هم ندارید. این می‌شود سوء تفاهم؛ دیگر اصلاً شما بر این مبنا می‌توانید امنیت و پیشرفت یک کشور را تضمین کنید؟ که مثلاً بگویی نه، این چنین چیزی آمده؟ خودش این را می‌گوید؛ آن هم کی؟ نه چند سال بعد، چند هفته طول نمی‌کشد. آن نکته مهم چیست که در پیام رهبری این را اشاره فرمودند؟ نکته این است که این صحنه را خوب بشناسیم؛ این که رهبر بزرگوار و کبیر ما فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشد تا به مملکت آسیب نرسد؛ این‌جا آدم می‌بیند. شما رهبری که آشناست، به صحنه مشرف است، به ظرایف بحث توجه دارد، افق دیدش کاملاً روشن است کجا را نگاه می‌کند، ظرفیت‌های کشور را می‌شناسد. در کشور کسی نمی‌گوید ضعف نداریم، ولی سؤال این است؛ ضعف را با چه می‌توان برطرف کرد؟ ضعف را که با ضعف نمی‌شود برطرف کرد؟ ضعف را با نقاط قوت می‌شود برطرف کرد. لازمه آن چیست؟ که شما نقاط قوت خود و ملت خود را بشناسی، بعد می‌بینید رهبری چگونه این را دقیق، آگاهانه و با اشراف بیان می‌کنند، ما این نقاط قوت را داریم، لذا این نقاط قوت را باید قدر دانست؛ یکی؛ همین وحدت ملت است، وحدت ملت بر اساس چه شکل گرفته؟ این وحدت بی‌نظیری که الان در کشور هست. بر اساس یک شناخت و تحلیل مشترک. امروز همه دشمنی آمریکا را فهمیدند؛ همه فریب‌های آمریکا را فهمیدند، بزک‌هایی که آمریکایی‌ها یک زمانی می‌کرد، فهمیدند و مشخص است.

سؤال: برای همین هم حضرت آقا اشاره می‌کند امسال چهره آمریکا برای مردم ایران و ملت ما روشن‌تر و آشکارتر است؟

جلیلی: آن نکته‌ای که حضرت آقا بیان فرمودند چیست؟ ما باید این مسیر را پیش برویم؛ همان چیزی که رهبر شهیدمان فرمود باید به آن قله برسیم، لازمه‌اش این است که باید بازدارندگی مطلق ایجاد کنیم. ایشان فرمودند این با یک هم‌عهدی به سمت اهداف والاست؛ این هم‌عهدی ملت ما چیست؟ همین چیزی که نشان داد این هشت ماه در پیروی از ولایت، در این وحدت، انسجام، نگاه و افق بلندش، در این ایستادگی بر آن نکات، بحث‌های جدی و منافع اصلی آن، به سمت آن اهداف والا؛ این هم‌عهدی را باید حفظ کرد. این اهداف والا را نباید فراموش کرد، نباید این هدف والا را بعد مثلاً طرف بیاید بگوید در ازای فلان؛ چیزی بخواهد و حرکتی انجام دهد که حتی همان هم دروغ و فریب باشد. دیدید، خود دوستان بیان کردند؛ بله این دوام دو هفته هم طول نکشید؛ یعنی چه؟ مگر می‌شود شما مثلاً حرکتی را شروع کنی؛ چه کسی را؟ نه این که نفر دست چندمش بیاید امضا کند، بالاترین فرد؛ رئیس حاکم بر آمریکا آن را امضا کرده، بعد دو هفته هم طول نکشد؟ بعد بگوید این ارزش ندارد؟ پس ما باید مبتنی و متکی به آن قدرت کشور حرکت کنیم. این‌جا شرطش؛ ثبات قدم است.

بحثی همین هفته داشتم درباره آن چیزی که در اندیشه دینی ما؛ قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) به ما گفته می‌شود؛ چیست؟ آن ثبات قدم است. این ثبات قدم دو وجه دارد: یکی جنبه سخت افزاری آن است که باید در میدان بایستید، هر آن آماده باشید ممکن است دشمن دوباره بخواهد جسارت و تعرض کند. طرف ما قمارباز است، قمارباز وقتی که می‌بازد، تازه رفتار‌های غیرمعقولش شاید بیشتر شود، باید این آمادگی را داشته باشید و در دهانش بزنید که قمار از یادش برود. او باید بداند ملت ما انتقام از یادش نمی‌رود، آن خون‌خواهی رهبر شهید از یادش نمی‌رود، نکته دوم چیست؟ ثبات قدم در نرم‌افزار است؛ دچار تردید نشوید، او اگر وسوسه‌ها و فریب‌هایی را شکل داد، شما صحنه را بشناسی، آن وقت این پیام حضرت آقا واقعاً آن نکته مهمش چیست؟ که این تردید‌ها را برطرف می‌کنند، این افق روشن را نشان می‌دهد و ان‌شاءالله همان طور که ایشان فرمودند، با هم عهدی ملت برای آن اهداف والایی که در انتظار ملت ماست، این کار شکل بگیرد و آن هم با نقش آفرینی ملت شکل می‌گیرد. این که بتوانند در هر عرصه‌ای ظرفیت خود را به صحنه بیاورند و نقش‌آفرینی کنند که حالا یک نمونه آن را امروز در میادین می‌بینیم، ولی همین مردمی که در خیابان‌ها، میادین و صحنه‌های مختلف این‌گونه اعلام جان‌فدایی می‌کنند، هر کدام توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی دارند که اگر بستری ایجاد شود که اینها نقش‌آفرینی خودشان را برای اعتلا و مقاومت کشور انجام دهند، ان‌شاءالله موفقیت‌های بسیار بیشتر و بزرگتری نصیب ملت ما خواهد شد.