مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از تعطیلی فعالیت حضوری تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه خبر داد و گفت: با توجه به بارش‌های سنگین برف و باران، صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی و احتمال تشدید شرایط جوی و نزدیک شدن آن به وضعیت قرمز، این تصمیم اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فلاح‌نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حداکثری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی در شرایط جوی پیش‌رو افزود: با توجه به شدت بارش‌های برف و باران، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، خودداری کنند و هشدارهای صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: رانندگان نیز ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد ریزش سنگ و رانش زمین پرهیز کنند.

فلاح‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ جان و سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت استان است و انتظار می‌رود مردم با رعایت توصیه‌های ایمنی، پرهیز از سفرهای غیرضروری و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، در مدیریت شرایط جوی و کاهش مخاطرات احتمالی همکاری کنند.