کارخانه خودروسازی اشترینان که در حملات آمریکایی صهیونی آسیب دیده بود پس از ماه‌ها توقف، چرخ تولید آن به حرکت درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس‌کل دادگستری لرستان در نخستین روز از سرگیری فعالیت کارخانه خودروسازی اشترینان گفت: این کارخانه در جنگ ۱۲ روزه، هدف اصابت حملات هوایی دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت که در این حملات دو تن از کارکنان به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر زخمی شدند، اما امروز با تلاش مدیریت و کارکنان این مجموعه، شاهد فعالیت بخش‌هایی از خط تولید این کارخانه هستیم.

عمران علی‌محمدی افزود: اصابت موشک‌های دشمن به این واحد تولیدی نشان داد که هدف، خاموش کردن چراغ تولید در کشور است، اما ایستادگی مردان و متخصصان استان در بازسازی و فعال‌سازی دوباره این کارخانه، گواهی بر شکست نقشه‌های دشمنان است.

وی با تأکید بر اولویت حمایت از تولید در دستگاه قضا گفت: ما منتظر مراجعه تولیدکنندگان به مراجع قضایی نمی‌مانیم؛ تیم‌های ما به صورت میدانی در واحد‌های صنعتی حضور می‌یابند و موانع حقوقی تولید را رفع می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: در راستای سند تحول قوه قضائیه، حمایت از تولید و اشتغال در صدر اولویت‌های دستگاه قضا قرار دارد تا مسیر جهادی اقتصاد را با قدرت ادامه دهیم.