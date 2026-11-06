وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت منصور انوری نویسنده دفاع مقدس نوشت: میراث مکتوب او در روایت داستانی رویدادهای تاریخ معاصر و سال‌های دفاع مقدس، با خاموشی جانش پایان نمی‌پذیرد و در گذر نسل‌ها همچنان درخشان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، سیدعباس صالحی جمعه شب ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در پیامی درگذشت منصور انوری نویسنده نام‌آشنای ادبیات داستانی، دفاع مقدس و خالق مجموعه «جاده جنگ» را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «درگذشت منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای ادبیات داستانی ایران و خالق مجموعه «جاده جنگ»، موجب تأسف و تأثر شد.

ادبیات، حافظه ماندگار ملت‌ها و یکی از عرصه‌های مهم پاسداشت تاریخ و هویت فرهنگی سرزمین‌هاست. در این میان، روایت داستانی رویدادهای تاریخ معاصر و سال‌های دفاع مقدس، سهمی ارزشمند در پیوند نسل‌ها با تجربه‌های تاریخی این سرزمین داشته است.

زنده‌یاد انوری با آثاری که از خود به یادگار گذاشت، سهمی در این میراث مکتوب دارد؛ میراثی که با خاموشی جانِ او پایان نمی‌پذیرد و در گذر نسل‌ها همچنان درخشان خواهد بود.

اینجانب فقدان این نویسنده را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه ادبی کشور و اهالی فرهنگ و قلم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و آرامش خواستارم.»

منصور انوری داستان‌نویس و نویسنده دفاع مقدس جمعه (۱۵ آبان ماه) درگذشت.

انوری متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستاهای نیشابور بود که بیش از ۳۰ سال از عمرش را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و دفاع مقدس کرد.

انوری نویسنده‌ بود که نامش با یکی از بلندترین رمان‌های جنگ و انقلاب، مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» گره خورد؛ رمانی که تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را مرور می‌کند.

مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار اوست.

انوری همچنین برگزیده جایزه‌های کتاب سال، جلال آل احمد، کتاب فصل و قلم زرین بود.