برتری تیم فوتبال نسل نو تبریز مقابل تیم کیان نوین نوشهر

تیم فوتبال نسل نو تبریز در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور با نتیجه دو بر صفر از سد تیم کیان نوین نوشهر گذشت و بار دیگر به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.