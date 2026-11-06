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تیم فوتبال نسل نو تبریز در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور با نتیجه دو بر صفر از سد تیم کیان نوین نوشهر گذشت و بار دیگر به صدر جدول ردهبندی صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم نسل نو تبریز از ساعت ۱۴:۴۵ امروز در ورزشگاه شهید توانا تبریز میزبان تیم کیان نوین نوشهر بود که در پایان این دیدار موفق شد با دو گل امیرحسین عابدینی در دقایق ۲۱ و ۸۸ حریف خود را شکست دهد.
نماینده شایسته فوتبال آذربایجان شرقی با کسب این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با صعود به صدر جدول ردهبندی جایگاه خود را در جمع مدعیان قهرمانی تثبیت کرد.
تیم نسل نو تبریز در هفته ششم این رقابتها در انزلی به مصاف تیم ملوان بندرانزلی خواهد رفت.