آزمون صلاحیت گمرکی و صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان با هدف ارزیابی دانش تخصصی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان در حوزه‌های گمرکی و روان‌شناسی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در آزمون صلاحیت گمرکی ۱۱۱ نفر شرکت کردند که بر اساس آمار اعلام‌شده ۸۲ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودند.

همچنین در آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان یک‌هزار و ۳۹۰ نفر حضور داشتند که ۸۰ درصد آنان را بانوان و ۲۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دادند.

این آزمون‌ها با هدف ارزیابی دانش تخصصی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان در حوزه‌های گمرکی و روان‌شناسی برگزار شد و نتایج آن متعاقبا از طریق سایت سنجش اعلام خواهد شد.