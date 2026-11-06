از فردا ۱۶ آبان، رانندگانی که بدون دریافت بارنامه‌ معتبر اقدام به جابجایی کالا کنند ، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه ها» خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، حفظ و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور، از مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۶ رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه معتبر کنند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل جاده‌ای، ناوگان دارای بار فاقد بارنامه را شناسایی می‌کند و عوارض مربوط، به حساب ناوگان مشمول لحاظ خواهد شد.

درصورت پرداخت نشدن به موقع عوارض، محدودیت در ادامه فعالیت و نیز ارایه خدمات به اینگونه ناوگان لحاظ می‌شود.

مهدی میقانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی در گفت‌و‌گو با خبر شبکه اترک در این باره بیشتر توضیح می دهد.