فعالیت آموزشی در مدارس و دانشگاه های شهرستان هفتکل ،شوش و شوشتر فردا شانزدهم آبان به صورت مجازی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مدیریت بحران استانداری خوزستان،در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر بارش شدید باران ،فعالیت آموزشی مهدکودک ها ،مدارس و دانشگاه ها در شهرستان های هفتکل ،شوش و شوشتر فردا شانزدهم آبان به صورت غیرحضوری و مجازی انجام خواهد شد.

همچنین فعالیت آموزشی مدارس در ۱۴ شهرستان و ۲ بخش استان خوزستان فردا شانزدهم آبان مجازی شده است.