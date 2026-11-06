تیم تپانچه میکس کشورمان در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان - دوحه، در جایگاه دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چهارمین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با ۵۸۳ امتیاز در رده دوم ایستاد و راهی دیدار نهایی شد.

در فینال کاملا آسیایی این مسابقات، تیم ایران پس از تیم چین در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. تیم دوم چین نیز به مدال برنز رسید و ویتنام چهارم شد.

تیم میکس ایران با ترکیب رستمیان و گل‌خندان در بازی‌های آسیایی ناگویا صاحب مدال برنز شده بود.

روز گذشته هانیه رستمیان با کسب جایگاه چهارم در تپانچه ۱۰ متر، نخستین سهمیه کاروان ایران و تیراندازی را در المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست آورد.