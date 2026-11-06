به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سه شنبه ۱۵ آبان به شرح زیر است:

با سرمقاله تحلیلی خبر ۲۱ در ۲۵۲ امین روز جنگ تحمیلی سوم همراه شما هستیم. جنگی که قرار بود ترامپ با اون ایران رو به زانو در بیاره، اما فعلا خودش از پا در اومده؛ اون هم با مقاومت ملت ایران بر سر مواضعش درباره تنگه هرمز که باعث شد قمار ترامپ در جنگ با ایران، با باخت سنگین حزبش به پایان برسه. حالا رئیس جمهور آمریکا مونده و دو راهی ادامه یا توقف جنگ با ایران و حزب جمهوریخواهی که نگران از تکرار عاقبت انتخابات میان دوره‌ای کنگره در انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده ست. اون هم در حالی که در واشنگتن همه دنبال این هستن که چه کسی باید تاوان ماجراجویی ترامپ رو بده! چون این ماجراجویی کاری کرده که ۳ تریلیون دلار از بازار بورس آمریکا دود شه و بره هوا. این یعنی قوز بالا قوز برای ترامپی که هنوز نتونسته خودش رو از بحران قیمت سوخت نجات بده.

اما همزمان با دست و پا زدن‌های ترامپ برای فرار از تبعات این شکست و اَنداختن تقصیر به گردن دموکراتها، کارشناسا میگن پای جنگ با ایران وسطه و جمهوریخواه‌ها هم وزیر جنگ آمریکا رو مقصر میدون. نمونه اش هم «توماس مسی» نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی که گفته به محض تشکیل جلسات کنگره، طرح برکناری پیت هگست رو به رأی میذاره. واشنگتن پست هم از احتمال کنار گذاشتن «دَن کِین» رئیس ستاد مشترک ارتش، و «بِرَد کوپر» فرمانده سنتکام خبر داده.

«جِی دی ونس» معاون ترامپ هم که میترسه پیامد‌های این شکست دامنش رو بگیره، به زبون اومده و جنگ با ایران رو از دلایل اصلی شکست جمهوریخواه‌ها دونسته؛ موضعی که واکنش جالب نیویورک پست رو به دنبال داشته با این تیتر: «تهران؛ ونس و ترامپ رو از هم جدا کرده» البته ترکش‌های شکست مفتضحانه جمهوری خواهان در انتخابات، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هم بی نصیب نگذاشته.

فایننشال تایمز از تغییر نگاه افکار عمومی آمریکا به رابطه با اسرائیل نوشته و فاکس نیوز، همون رسانه همیشه حامی ترامپ و اسرائیل، حالا صراحتا از سردمداران آمریکا خواسته؛ اول به فکر مشکلات کشورشون باشن! بله، جنگی که قرار بود ایران رو از پا بندازه، حالا کاخ سفید رو جهنم ترامپ و دارو دسته اش کرده. چون تیر حساب و کتابشون با ایستادگی ملت ایران به سنگ خورده؛ ملتی که بازی نخورد و میدان رو خالی نکرد. البته ترامپ که همچنان در شوک و سرگیجه این شکست به سر میبره، درس عبرت نگرفته و به یاوه گویی علیه ایران ادامه میده.

اما قبل از اقدام به ماجراجویی جدید، باید بدونه، ایران هم در این مدت دست روی دست نگذاشته و خودش رو در زمین و آسمون و دریا تقویت کرده تا پاسخ‌های دردناکی به متجاوز بده، دردناک‌تر از شکست در انتخابات کنگره. البته اگه هیئت حاکمه آمریکا نمیخواد بیشتر از این مفتضح بشه بهتره شروط هفتگانه ایران رو اجرا کنه، چون در غیر اینصورت همونطور که دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با رئیس جمهور روسیه گفته: نه تنگه هرمز باز میشه و نه مذاکره‌ای در کار خواهد بود.

حالا در واشنگتن میخوان دنبال مقصر بگردن؛ وزیر و وکیل عوض کنن، فرمانده کنار بذارن یا با هم حزبی هاشون اختلاف پیدا کنن؛ بهتره یه واقعیت رو بپذیرن: ایران زیر فشار نمیره، شروطش رو پس نمیگیره و برای دفاع از امنیت و منافع ملی خودش تا ابد خواهد ایستاد.

نویسنده: ناهید اکبرزاده