مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد: هیچ‌گونه کمبود مواد غذایی و مشکلی در تأمین کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جعفری گفت: با توجه به وضعیت موجودی انبار‌ها و توزیع کالا‌ها در فروشگاه ها، هیچ‌گونه کمبود مواد غذایی و مشکلی در تأمین کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی نداریم.

وی افزود: با هدف کنترل قیمت‌ها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، ۲۰ تیم نظارتی در استان کار نظارت بر واحد‌های صنفی را برعهده دارند به طوری که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازرسی از واحد‌های صنفی انجام و دو هزار و ۸۵۰ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

جعفری در خصوص قاچاق کالا و ارز هم گفت: بیش از ۱۵۰ انبار احتکار کالا در استان شناسایی و برای اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شد.