به علت بارش شدید باران فعالیت کلیه مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، شانزدهم آبان به صورت غیرحضوری و ادارات با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی، فعالیت تمامی مدارس و دانشکاه های شهرستان های اهواز،باوی، حمیدیه و کارون ،فردا شانزدهم آبان در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری انجام می‌شود شود.

علی عبدالهی افزود: همچنین فعالیت کلیه ادارات در این شهرستان ها یز با دو ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد :نحوه فعالیت بانک ها وشرکت های بیمه شهرستانهای مذکوربراساس تصمیم شورای هماهنگی بانک ها وبیمه ها وپس از هماهنگی بااستانداری اعلام می شود .

همچنین بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان، فعالیت آموزشی در مدارس ۸ شهرستان و ۲ بخش استان به صورت مجازی فردا انجام خواهد شد.