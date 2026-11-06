تیم والیبال استقلال بجنورد عصر امروز و در هفته سوم این مسابقات، مقابل میهمان خود تیم آریشا قزوین، سه بر یک مغلوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تیم والیبال استقلال بجنورد امروز جمعه در نخستین دیدار خانگی خود در لیگ دسته یک والیبال کشور، مقابل آریشا قزوین تن به شکست سه بر یک داد تا هفته سوم این رقابت‌ها را با ناکامی پشت سر بگذارد.

سالن ورزشی شهید علیدخت بجنورد میزبان دیداری بود که در آن استقلال بجنورد برای کسب دومین پیروزی خود در رقابت‌های لیگ دسته یک به میدان رفت، اما نماینده خراسان‌شمالی نتوانست از امتیاز میزبانی به سود خود استفاده کند.

شکستی که در چهار ست نزدیک و نفس‌گیر رقم خورد و بار دیگر ضرورت تقویت آمادگی و انسجام تیمی استقلال بجنورد را برای ادامه مسیر رقابت‌ها یادآور شد.

والیبالیست‌های استقلال بجنورد بازی را نزدیک آغاز کردند و در ست نخست تا امتیاز‌های پایانی پا به پای حریف پیش رفتند، اما در نهایت با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ مغلوب آریشا قزوین شدند.

ست دوم نیز شرایط مشابهی داشت و نماینده خراسان‌شمالی با وجود رقابت نزدیک، ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد تا کار برای بازگشت به مسابقه دشوارتر شود.

استقلال بجنورد در ست سوم چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشت و با برتری محسوس ۲۵ بر ۱۶ اختلاف را کاهش داد تا امید‌ها برای جبران نتیجه زنده شود.

با این حال، آریشا قزوین در ست چهارم بار دیگر بر جریان مسابقه مسلط شد و با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه سه بر یک از زمین خارج شود.

نماینده والیبال خراسان‌شمالی در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته یک مردان بار دیگر در خانه به میدان می‌رود و در سالن ورزشی شهیدعلیدخت بجنورد میزبان تیم کریمه قم خواهد بود.

این مسابقه فرصتی برای استقلال بجنورد است تا با استفاده از امتیاز میزبانی، شکست هفته سوم را جبران کند و شرایط خود را در جدول گروه سوم بهبود ببخشد.

رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان کشور در سال ۱۴۰۵ از اول آبان‌ماه با حضور ۳۲ تیم در چهار گروه مقدماتی و به صورت منطقه‌ای آغاز شده است.

استقلال بجنورد در گروه سوم این مسابقات با تیم‌های رعد پدافند تهران، گل‌گهر سیرجان، کریمه قم، امیرکبیر اراک، آریشا قزوین، کاسپین شهر بهشت رضوانشهر، صنایع غذایی گل‌ها تفرش و پدیده همدان هم‌گروه است.

بر اساس برنامه مسابقات، قهرمان و نایب‌قهرمان لیگ دسته یک والیبال مردان کشور جواز حضور در لیگ برتر سال ۱۴۰۶ را کسب خواهند کرد.