محدثه تبرک، ملی‌پوش مچ‌اندازی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان - هند، نشان نقره دست راست وزن ۵۵ کیلوگرم بزرگسالان را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی دهلی‌نو هند، محدثه تبرک نماینده کشورمان در وزن ۵۵ کیلوگرم رده بزرگسالان، امروز در بخش دست راست با نمایشی مقتدرانه و تحسین‌برانگیز موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان و مدال ارزشمند نقره شد.

این ملی‌پوش توانمند که پیش از این در رقابت‌های دست چپ همین وزن موفق به کسب مدال برنز شده بود، با ایستادن بر سکوی دوم مسابقات دست راست، دومین مدال جهانی خود را در این دوره از رقابت‌ها به دست آورد و درخشان‌ترین عملکرد مچ‌اندازی بانوان ایران در عرصه جهانی را به ثبت رساند.