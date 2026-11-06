سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: انتظار دارم بازیکنان تا پایان بازی تشویق شوند، من به قدری تجربه دارم که شعار روی من اثر نگذارد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل فجر، اظهار داشت: امروز شرمنده هواداران شدیم و نتوانستیم که آنها را خوشحال کنیم. مسئولیت این باخت با من است و قابل قبول نیست که دو باخت خانگی را رقم زدیم. باید مشکلات را رفع کنیم. انتظار دارم که تا پایان بازی، بازیکنان ما تشویق شوند.

وی افزود: خیلی‌ها تازه به این تیم آمده‌اند و تجربه بازی ندارند. من به قدری تجربه دارم که شعار روی من اثر نگذارد. علیپور باید تیم را رهبری کند و نباید زیر فشار قرار بگیرد. بازیکنان من با استرس به توپ ضربه می‌زدند. موقعیت‌های بیشتری از فجر داشتیم.

تارتار گفت: بازیکنان باتجربه ما مانند سرگیف برای دفعه دوم است که اینگونه در تک به تک عمل می‌کنند. برخی روز‌ها روز ما نیستند. این استرس روی کیفیت بازیکن اثر می‌گذارد. هواداران در روز بارانی ما را حمایت کردند. باید در تعطیلات فیفادی کار کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه باشگاه او و بازیکنان را به خاطر شکست جریمه کرده است، افزود: ما تابع تصمیم باشگاه هستیم. همانگونه که پاداش می‌گیریم، در باخت هم جریمه وجود دارد. ان‌شاءالله بتوانیم با نتیجه خوب و رسیدن به هدف‌مان، شرایط را بهتر کنیم. صحبت همیشه در خانواده ما وجود دارد، در صورتی که نیاز باشد به کادر فنی اضافه می‌کنیم، اما کادر ما تلاش خود را می‌کند و از نظر فوتبالی مشکلی نداریم. امروز مهدی زارع در صحنه گل، سر خورد و این گاهی رخ می‌دهد. تا اشتباهی صورت نگیرد، گلی رد و بدل نمی‌شود.

وی گفت: چون در باخت هستیم، اگر بخواهم صحبتی کنم می‌شود بهانه، اما واقعا مصدومیت برخی بازیکنان به ما ضربه زد. بعد از باخت صحبت کردن، توجیه است و قابل قبول نیست. باید تیم را به‌گونه‌ای پیش ببریم که با مصدومیت بازیکنان، تیم به مشکل برنخورد.

تارتار افزود: بازیکنان من باکیفیت هستند. مقداری زمان نیاز است، تیم تغییرات زیادی داشته و فکر می‌کنم در نبود خدابنده‌لو و کنعانی زادگان، تیم نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد تغییر داشته است. از هواداران می‌خواهم تا پایان بازی حمایت کنند، بازیکنان ما باتجربه نیستند و تحت تاثیر قرار می‌گیرند. من تجربه‌ام زیاد است، اما بازیکنان را حمایت کنند.