سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز گفت: از بازیکنان فجر تشکر می‌کنم، غیرت و تیم بودن را معنی کردند و می‌توانم بگویم که شاهکار کردند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی رجب‌زاده پس از برتری ۲ به یک تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز مقابل پرسپولیس، اظهار داشت: فوتبال قابل قبول و قابل احترامی ارائه کردیم. می‌خواستیم از فضا‌هایی که در بازی‌های پرسپولیس دیده بودیم، استفاده کنیم. از بازیکنان فجر تشکر می‌کنم که به معنای واقعی یک تیم بودند و نکات فنی را رعایت کردند؛ به‌ویژه در رعایت نظم دفاعی. به پرسپولیس فضا ندادیم.

وی درباره موقعیت‌های گلزنی پرسپولیس، افزود: نفراتی از حریف تلاش کردند از بازیکنان ما عبور کنند یا در دل مدافعان ما باشند یا از کناره‌ها نفوذ کند که فضا‌ها را پوشش دادیم. در فضا‌های مختلف زمین نسبت به حریف، برتری عددی داشتیم. فکر نمی‌کنم جز ارسال یا توپ‌های بلند، موقعیت خاصی به پرسپولیس داده باشیم.

سرمربی فجر سپاسی گفت: یکی از بازیکنان رقیب در یک صحنه روی شروع مجدد زرنگی کرد و صاحب موقعیت گلزنی شد. بازیکنان ما هدفمند بازی کردند و شایسته برد بودند. اگه دیدید تیم بزرگ پرسپولیس نتوانست توان فنی بگذارد، این اتفاق ناشی از ضعف پرسپولیس نبود؛ بلکه ما تیم خیلی خوبی بودیم.

رجب‌زاده افزود: فضا‌ها را به‌خوبی بستیم، به حمله اضافه شدیم و دو گل خوب تاکتیکی به ثمر رساندیم. از بازیکنان فجر تشکر می‌کنم غیرت و تیم بودن را معنی کردند و می‌توانم بگویم که شاهکار کردند. این اول راه ماست و باید این روند را در همه دیدار‌ها ادامه بدهیم.

وی درباره اعتراضش به قضاوت وحید زمانی داور مسابقه، گفت: توقع داریم عدالت برای همه اجرا شود. هفته قبل خیلی سختگیرانه برای ما پنالتی گرفتند و اگر آن توپ تبدیل به گل نمی‌شد، صحنه بازبینی نمی‌شد تا پنالتی اعلام شود. در شهر قدس از پرسپولیس جلو افتادیم و سوار بر بازی بودیم. با این حال داور در یکی دو صحنه سختگیرانه سوت زد و معترض شدم. یادگار رستمی را پشت محوطه جریمه پرسپولیس زدند که داور خطا نگرفت و بازیکن ما را اخراج کرد. خدا را شکر که کمک داور ویدیویی بود و ۱۰ نفره نشدیم.

سرمربی فجر سپاسی با بیان اینکه داور نباید تحت تأثیر فضای حاکم بر ورزشگاه قرار بگیرد، افزود: اگر استقلال و پرسپولیس هم در ورزشگاه شهر دیگری پیش بیفتند، داور نباید تحت تأثیر آن فضا قرار بگیرد. علی هلیچی را کنار خط کرنر شوت کردند، اما خطایی گرفته نشد! آیا اگر این اتفاق برای تیم دیگری رخ بدهد، همین‌گونه برخورد می‌شود؟ مقابل نساجی هم آن تصمیم عجیب، بازی را برگرداند و صدای من امروز درآمد. وحید زمانی یکی از بهترین داوران ماست و انتظار دارم مقتدر و راحت سوت بزند تا کسی متضرر نشود.

رجب زاده درباره روند رو به رشد تیمش از زمانی که هدایت آن را بر عهده گرفته است، گفت: هر اتفاق خوب ناشی از لطف و برکت خداست. ما وظیفه داریم تلاش کنیم. یک مجموعه کنار هم هستند و مسئولان استانی از فجر حمایت می‌کنند. مدیرعامل باشگاه پیگیر مطالبات بازیکنان است. معجزه نکردیم و وظیفه خودمان را انجام دادیم. بازیکنان خیلی خوب با این تغییر (کادر فنی) کنار آمدند و آن را پذیرفتند. آنها به صحبت‌های ما گوش دادند و با ارائه بازی سریع، در چهار بازی سخت موفق بودیم.

وی افزود: هنوز اول راه هستیم و هیچ کاری نکرده‌ایم. به بازیکنان گفتم یکی دو روز از این برد لذت ببرید، اما هزار و یک اتفاق در بازی‌های بعدی رخ می‌دهد. باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم و توقعات باشگاه باید محقق شود. قرار نیست همیشه پیروز شویم. باشگاه هم وظیفه دارد کار‌های پشتیبانی، پرداختی و حمایتی را انجام بدهد. از استاندار، فرماندار، شهردار و هیئت مدیره باشگاه تشکر می‌کنم که در میدان هستند. تیم شایسته‌ای داریم و لایق حمایت هستیم. ان‌شاءالله باشگاه وظیفه خودش را انجام بدهد.

سرمربی فجر سپاسی در واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره وضعیت علیرضا بیرانوند در تیمش، گفت: بیرانوند کار خودش را می‌کند؛ ما هم کار خودمان را انجام می‌دهیم. سه دروازه‌بان خوب داریم که کارشان را انجام می‌دهند. اجازه بدهید روال کاری ما جلو برود تا مشکلی ایجاد نشود.

رجب زاده با اشاره به نقش مدیرعامل و سرمربی پیشین فجر سپاسی در این باشگاه، افزود: شیرینی این برد را به سرهنگ جعفری تقدیم می‌کنم که بانی فجر سپاسی بوده و حالا حال خوبی ندارد. همچنین این برد را به غلام پیروانی تقدیم می‌کنم و دست و روی او را می‌بوسم. امیدوارم این پیروزی باعث خوشحالی پیروانی شده باشد.

وی درباره دویدن خود پس از گل دوم فجر سپاسی، گفت: زمانی که بازیکن هم بودم، در زمین استارت می‌زدم!