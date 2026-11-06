به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کاهش ۹۳.۳ درصدی سطح آتش‌سوزی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این اداره کل در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

حجت جباری گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، دو مورد آتش‌سوزی به مساحت ۱۰.۴ هکتار در مناطق چهارگانه استان ثبت شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، پنج مورد آتش‌سوزی به مساحت ۱۵۷ هکتار رخ داده بود.

وی افزود: مقایسه آمار دو دوره نشان می‌دهد سطح اراضی دچار حریق با کاهش ۹۳.۳ درصدی و تعداد موارد آتش‌سوزی نیز از پنج مورد به دو مورد رسیده است.

جباری با اشاره به بارندگی‌های مطلوب سال جاری و افزایش پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: با وجود افزایش پوشش گیاهی و احتمال بروز آتش‌سوزی در مناطق طبیعی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، افزایش گشت و کنترل، پایش مستمر مناطق و تقویت امکانات اطفای حریق در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت نیازمند مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های زیست‌محیطی و همکاری دستگاه‌های مسئول است و این اقدامات با هدف کاهش خسارات ناشی از حریق و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان ادامه خواهد داشت.