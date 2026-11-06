نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده نظامی، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و مقاومت ملت ایران و پاسخ نیرو‌های مسلح، نقشه‌های آنان را با شکست مواجه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، محمدصالح جوکار در جمع نمازگزاران شهرستان زارچ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با انواع توطئه‌ها، کودتاها، جنگ‌ها و فتنه‌های دشمنان مواجه بوده، اما با تکیه بر فرهنگ عاشورایی و رهبری امامین انقلاب، همواره در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و جنگ تحمیلی افزود: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده نظامی، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند و مقاومت ملت ایران و پاسخ نیرو‌های مسلح، نقشه‌های آنان را با شکست مواجه کرد.

جوکار با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از توانمندی‌های قابل توجه دفاعی و موشکی برخوردار است و هرگونه تجاوز و تعرض دشمن با پاسخی قاطع و اثرگذار مواجه خواهد شد.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، حضور و پشتیبانی مردم در صحنه را از پشتوانه‌های اصلی نظام و نیرو‌های مسلح دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید کرد.

وی در ادامه، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را از مسئولیت‌های مهم مدیران و مسئولان برشمرد.

وی در پایان نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان زارچ، بر تلاش برای تحقق مطالبات و برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان تأکید کرد.