جریمه بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس در پی شکست مقابل فجر سپاسی

جریمه بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس در پی شکست مقابل فجر سپاسی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ؛ در پی شکست تیم فوتبال پرسپولیس مقابل فجر سپاسی، با پیشنهاد پیمان حدادی، مدیرعامل و تایید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم مشمول جریمه مالی شدند.

بر این اساس، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به میزان ۱۰ درصد و اعضای کادر فنی به میزان ۱۵ درصد جریمه شدند.

این تصمیم در راستای لزوم پاسخگویی در قبال نتایج کسب‌شده و تأکید بر مسئولیت‌پذیری همه اعضای تیم اتخاذ شده است.