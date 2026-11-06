کتاب «بعثت نوجوان»، اثر کاربردی در حوزه تربیت و کنشگری نوجوان، به همت بنیاد ملی نوجوان به تازگی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کتاب «بعثت نوجوان» برآمده از یک رویداد ملی گفتمانی به همین نام است که پیش‌تر به‌صورت مجازی و با هدف توانمندسازی مربیان، معلمان و راهبران حوزه نوجوان طراحی و اجرا شده بود.

در این دوره تخصصی، ۲۵ نفر از استادان، صاحب‌نظران و چهره‌های برجسته حوزه تعلیم و تربیت کشور به تبیین دقیق سرفصل‌های بنیادین تربیت کنشگر و بازخوانی جایگاه نسل نو در بستر «بعثت نوجوانی» پرداختند.

محور اصلی مباحث این اثر، مبتنی بر این ایده بنیادین است که نسل نوجوان امروز، خود به نقطه بیداری و بعثت رسیده است؛ از این رو مسئله اصلی مربیان و فعالان تربیتی، چگونگی راهبری و جهت‌دهی هوشمندانه به این بعثت برای امتداد آن به سمت «کنشگری فعال و مؤثر اجتماعی» است.

همچنین در این کتاب سازوکار‌ها و راهکار‌های ملموس برای گذار جامعه عمومی نوجوانان از حالت انفعال به میدان‌داری و کنشگری فعال در متن جامعه مورد واکاوی قرار گرفته است.

شایان ذکر است در این سلسله جلسات تخصصی، بیش از هزار نفر از مربیان، فعالان و دغدغه‌مندان حوزه تربیت از سراسر کشور حضور داشتند.

اکنون مجموعه مباحث، درس‌گفتار‌ها و تجربه‌های زیسته مطرح‌شده در این دوره پس از پیاده‌سازی، تدوین ساختاریافته و غنی‌سازی محتوایی، در قالب کتاب «بعثت نوجوانی» منتشر شده و به عنوان یک درسنامه در اختیار مربیان قرار گرفته است.