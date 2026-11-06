رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع حادثه صاعقه‌زدگی و فوت یک نفر در منطقه عشایری روستای چیر قلعه‌دژ کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ گفت: عصر جمعه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در منطقه عشایری روستای چیر قلعه‌دژ از توابع شهرستان کهگیلویه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

غفارفرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی برای رسیدگی به مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت، تصریح کرد: متأسفانه یک مرد حدوداً ۴۵ ساله بر اثر صاعقه‌زدگی جان خود را از دست داد و یک نوجوان ۱۲ ساله نیز دچار مصدومیت و سوختگی شد.